Aslan’dan Kadıköy taktiği

Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçta ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, Kadıköy'de başarılı olan taktiği Beşiktaş'a uygulayacak.Dries Mertens hücuma çıkışlarda Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikteGALATASARAY'IN Beşiktaş'a attığı son 5 golün altında bir ismin imzası bulunuyor: Mauro İcardi. Büyük maçların golcüsü İcardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbiyi de boş geçmedi. Arjantinli yıldız, kupadaki Karagümrük maçında riske edilmezken, önceki gün de ağrıları sebebiyle antrenmana katılmamıştı. Tecrübeli futbolcu dün ise idmanda yer aldı ve bugün yapılacak karşılaşmada sahada olması bekleniyor.