Aslan’ın %50’si İcardi&Mertens

eplasmandaki 4-1'lik Alanyaspor zaferiyle son 18 lig maçında 17. galibiyetine ulaşan Galatasaray, emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'undediği dünya yıldızları, sergiledikleri performansla hocalarını haklı çıkarıyor.Ligin ilk yarısında oynanan Alanyaspor maçında 4-2-3-1 düzeninde ileri uçta İcardi ve 10 numara pozisyonunda Mertens'i ilk kez birlikte deneyen Okan Buruk, 18 hafta boyunca bu oyun şablonundan vazgeçmedi.Süper Lig karnesinde İcardi'nin 13 gol-7 asist, Mertens'in 6 gol-3 asist yazıyor.Galatasaray'ın ligde bulduğu son 51 golün 25'inde ise İcardi ya da Mertens imzası bulunuyor. Aslan'ın skor yükünün yüzde 50'sini çeken Mertens-İcardi ikilisi, kenar oyuncuları Kerem ve Rashica'nın performansını da yukarı çekti.