Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Aslan’ın %50’si İcardi&Mertens
Giriş Tarihi: 20.4.2023

Aslan’ın %50’si İcardi&Mertens

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın %50’si İcardi&Mertens

Galatasaray’ın ligde bulduğu son 51 golün 25’inde katkısı bulunan Arjantinli süper star ile Belçikalı 10 numara, hem skor yükünü çekiyor hem de kritik zamanlarda sorumluluk alarak takımı taşıyor

Deplasmandaki 4-1'lik Alanyaspor zaferiyle son 18 lig maçında 17. galibiyetine ulaşan Galatasaray, emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor. Aslan'ın yakaladığı müthiş grafik alkış alırken, özellikle hücumda iki ismin katkısı ön plana çıkıyor… Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Bizim için en doğru ikili" dediği dünya yıldızları Dries Mertens ve Mauro İcardi, sergiledikleri performansla hocalarını haklı çıkarıyor.

18 HAFTADA 16 GALİBİYET BU İKİLİYLE GELDİ
Ligin ilk yarısında oynanan Alanyaspor maçında 4-2-3-1 düzeninde ileri uçta İcardi ve 10 numara pozisyonunda Mertens'i ilk kez birlikte deneyen Okan Buruk, 18 hafta boyunca bu oyun şablonundan vazgeçmedi. Bu periyoda 16 galibiyet-1 beraberlik sığdıran sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi konumuna geldi.

KEREM VE RASHICA'YI DA YUKARI ÇEKTİLER
Süper Lig karnesinde İcardi'nin 13 gol-7 asist, Mertens'in 6 gol-3 asist yazıyor. Son Alanya deplasmanında maçı koparan golleri İcardi ve Mertens attı. Galatasaray'ın ligde bulduğu son 51 golün 25'inde ise İcardi ya da Mertens imzası bulunuyor. Aslan'ın skor yükünün yüzde 50'sini çeken Mertens-İcardi ikilisi, kenar oyuncuları Kerem ve Rashica'nın performansını da yukarı çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
Muharrem İnce İzmir'de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Denizli'de Kılıçdaroğlu'na tepki: Türk milleti senin yalanlarına inanmaz
Numan Kurtulmuş'tan BAYKAR'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sözleri cehalet kokuyor
İnşaat şirketi sahibi Zehra’nın katili 1 ay sonra yakalandı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden zehir zemberek sözlerle istifa etti
7'li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 7'li koalisyona tepki: Eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Selçuk Bayraktar duyurdu: Kızılelma’da hızlı uçuş testleri tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’ın %50’si İcardi&Mertens
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA