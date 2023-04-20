Aslan’ın %50’si İcardi&Mertens

Galatasaray’ın ligde bulduğu son 51 golün 25’inde katkısı bulunan Arjantinli süper star ile Belçikalı 10 numara, hem skor yükünü çekiyor hem de kritik zamanlarda sorumluluk alarak takımı taşıyor
Deplasmandaki 4-1'lik Alanyaspor zaferiyle son 18 lig maçında 17. galibiyetine ulaşan Galatasaray, emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor. Aslan'ınyakaladığı müthiş grafik alkışalırken, özellikle hücumda ikiismin katkısı ön plana çıkıyor… Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Bizim için en doğru ikili" dediği dünya yıldızları DriesMertens ve Mauro İcardi, sergiledikleri performansla hocalarını haklı çıkarıyor.
18 HAFTADA 16 GALİBİYET BU İKİLİYLE GELDİ
Ligin ilk yarısında oynanan Alanyaspor maçında 4-2-3-1 düzeninde ileri uçta İcardi ve 10 numara pozisyonunda Mertens'i ilk kez birlikte deneyen Okan Buruk, 18 hafta boyunca bu oyun şablonundan vazgeçmedi. Bu periyoda 16 galibiyet-1 beraberliksığdıran sarı-kırmızılı takım,şampiyonluğun 1 numaralı favorisikonumuna geldi.
KEREM VE RASHICA'YI DA YUKARI ÇEKTİLER
Süper Lig karnesinde İcardi'nin 13 gol-7 asist, Mertens'in 6 gol-3 asist yazıyor. Son Alanyadeplasmanındamaçı koparan golleri İcardive Mertens attı. Galatasaray'ın ligde bulduğu son 51 golün 25'inde ise İcardi ya da Mertens imzası bulunuyor. Aslan'ın skor yükünün yüzde 50'sini çeken Mertens-İcardi ikilisi, kenar oyuncuları Kerem ve Rashica'nın performansını da yukarı çekti.