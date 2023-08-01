Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay

Yaptığı takviyelerle transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray; Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve İcardi'yi kadrosuna kattı. Yedek kaleci olarak Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'le kesin anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, 7. takviyesini de Leverkusen'den Kerem Demirbay ile gerçekleştirdi.30 yaşındaki oyuncu, bu hafta Florya'ya gelecek. 2017'de Almanya A Milli Takımı'nı seçen Kerem, TFF'de değişen statü ile yabancı sayılmıyor.Tüm ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Mauro İcardi, Kemer Country'de havuzlu villaya taşındı. Arjantinli yıldızın yeni evi hem Kemerburgaz'daki yeni tesise hem de stada çok yakın., Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Fiorentina ile adı anılan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ayrılığa çok yakın. Avrupa'ya transfer olmak isteyen ve bu talebini yönetime ileten tecrübeli savunmacının yarınkaydedildi. 24 yaşındaki futbolcuyu 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmak istemeyen Galatasaray'ın, yerine PSG'den ayrılan ünlü stoper Sergio Ramos ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.