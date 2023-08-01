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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay

Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay

Transferleri ardı ardına sıralayan Galatasaray yönetimi, bir aydır peşinde olduğu gurbetçi orta saha oyuncusu için Leverkusen ile anlaştı

Yaptığı takviyelerle transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray; Angelino, Halil Dervişoğlu, Bakambu, Zaha ve İcardi'yi kadrosuna kattı. Yedek kaleci olarak Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'le kesin anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, 7. takviyesini de Leverkusen'den Kerem Demirbay ile gerçekleştirdi. Gurbetçi orta saha için bir aydır çalışan yönetim, sonunda Almanlarla el sıkıştı. 30 yaşındaki oyuncu, bu hafta Florya'ya gelecek. 2017'de Almanya A Milli Takımı'nı seçen Kerem, TFF'de değişen statü ile yabancı sayılmıyor.

İCARDİ YENİ EVİNE YERLEŞTİ
Tüm ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Mauro İcardi, Kemer Country'de havuzlu villaya taşındı. Arjantinli yıldızın yeni evi hem Kemerburgaz'daki yeni tesise hem de stada çok yakın.

VİCTOR NELSSON GİDİYOR SERGİO RAMOS GELİYOR!
Tottenham, Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Fiorentina ile adı anılan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ayrılığa çok yakın. Avrupa'ya transfer olmak isteyen ve bu talebini yönetime ileten tecrübeli savunmacının yarın Zalgiris karşısında son kez sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcuyu 20 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmak istemeyen Galatasaray'ın, yerine PSG'den ayrılan ünlü stoper Sergio Ramos ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

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Aslan’ın 7. harikası Kerem Demirbay
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