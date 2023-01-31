Aslan’ın eli rahatladı

Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık müthiş seriyle zirveye kurulan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında hız kesmiyor.PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Haris Seferovic de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya imza atmak için eşyalarını topladı.Bu iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanını boşaltan hem de maaş bütçesini 2 milyon Euro kadar açan Aslan, Sırp forvet Luka Jovic için girişimlerini artırdı.Duvan Zapata'yı almak isteyen Çizme ekibi de Jovic de ayrılığa sıcak bakıyor.Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Cezası sona eren Abdülkerim'in dönüşüyle tam kadro olan sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'a da kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun maçını 4-0 kazanan kadrodan42 bin kombineye sahip Galatasaray'da satışa çıkan sınırlı sayıda bilet kısa sürede tükendi ve Aslantepe bu akşam kapalı gişe olacak.Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla 2019 yazında İspanyol devi Real Madrid'e 63 milyon Euro'ya transfer olan Luka Jovic, burada beklentileri karşılayamayınca Fiorentina'ya gitmişti. Sırp golcü, sezon başında dahil olduğu İtalyan ekibinde 27 maçta görev yapıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Cezası sona eren Abdülkerim'in dönüşüyle tam kadro olan sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'a da kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun maçını 4-0 kazanan kadrodan42 bin kombineye sahip Galatasaray'da satışa çıkan sınırlı sayıda bilet kısa sürede tükendi ve Aslantepe bu akşam kapalı gişe olacak.