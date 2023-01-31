Aslan’ın eli rahatladı

Kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanını hem de maaş bütçesini boşaltan sarı-kırmızılılar, Fiorentina’dan ayrılmak isteyen Luka Jovic için gaza bastı
Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık müthiş seriyle zirveye kurulan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sonolarak Kaan Ayhan'ı kadrosunakatan sarı-kırmızılılar, takımdadüşünülmeyen Patrick VanAanholt ve Haris Seferovic ile deyollarını ayırarak elinirahatlattı. PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Haris Seferovic de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya imza atmak için eşyalarını topladı.
ÖNCE JOVİC, SONRA MUSA BARROW
Bu iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanını boşaltan hem de maaş bütçesini 2 milyon Euro kadar açan Aslan, Sırp forvet Luka Jovic için girişimlerini artırdı. Fiorentina'nınbedelsizolarak aldığı25 yaşındakioyuncuyu yıllıkücreti karşılığındarenklerine bağlamayı planlayan Galatasaray,teklifini İtalyanlar'a iletti. Duvan Zapata'yı almak isteyen Çizme ekibi de Jovic de ayrılığa sıcak bakıyor. Buarada sarı-kırmızılıların,sol kanatoyuncusuMusa Barrowiçin Bologna'yakiralama teklifiyaptığı ifade edildi.
LİDERİN KONUĞU SONUNCU ÜMRANİYE Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Cezası sona eren Abdülkerim'in dönüşüyle tam kadro olan sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'a da kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun maçını 4-0 kazanan kadrodan Emin-Abdülkerim, Dubois-Emre, Barış-Rashica değişikliğine gidecek. 42 bin kombineye sahip Galatasaray'da satışa çıkan sınırlı sayıda bilet kısa sürede tükendi ve Aslantepe bu akşam kapalı gişe olacak.
İTALYA'DA 27 MAÇTA- 7 GOL ATTI7
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla 2019 yazında İspanyol devi Real Madrid'e 63 milyon Euro'ya transfer olan Luka Jovic, burada beklentileri karşılayamayınca Fiorentina'ya gitmişti. Sırp golcü, sezon başında dahil olduğu İtalyan ekibinde 27 maçta görev yapıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
LİDERİN KONUĞU SONUNCU ÜMRANİYE SÜPER Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Cezası sona eren Abdülkerim'in dönüşüyle tam kadro olan sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'a da kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun maçını 4-0 kazanan kadrodan Emin-Abdülkerim, Dubois-Emre, Barış-Rashica değişikliğine gidecek. 42 bin kombineye sahip Galatasaray'da satışa çıkan sınırlı sayıda bilet kısa sürede tükendi ve Aslantepe bu akşam kapalı gişe olacak.