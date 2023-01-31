Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Aslan’ın eli rahatladı
Giriş Tarihi: 1.2.2023

Aslan’ın eli rahatladı

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın eli rahatladı

Kadroda düşünülmeyen iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanını hem de maaş bütçesini boşaltan sarı-kırmızılılar, Fiorentina’dan ayrılmak isteyen Luka Jovic için gaza bastı

Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık müthiş seriyle zirveye kurulan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic ile de yollarını ayırarak elini rahatlattı. PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Haris Seferovic de İspanyol ekibi Celta Vigo'ya imza atmak için eşyalarını topladı.

ÖNCE JOVİC, SONRA MUSA BARROW
Bu iki oyuncuyu göndererek hem yabancı kontenjanını boşaltan hem de maaş bütçesini 2 milyon Euro kadar açan Aslan, Sırp forvet Luka Jovic için girişimlerini artırdı. Fiorentina'nın bedelsiz olarak aldığı 25 yaşındaki oyuncuyu yıllık ücreti karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Galatasaray, teklifini İtalyanlar'a iletti. Duvan Zapata'yı almak isteyen Çizme ekibi de Jovic de ayrılığa sıcak bakıyor. Bu arada sarı-kırmızılıların, sol kanat oyuncusu Musa Barrow için Bologna'ya kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

LİDERİN KONUĞU SONUNCU ÜMRANİYE
Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Cezası sona eren Abdülkerim'in dönüşüyle tam kadro olan sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'a da kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun maçını 4-0 kazanan kadrodan Emin-Abdülkerim, Dubois- Emre, Barış-Rashica değişikliğine gidecek. 42 bin kombineye sahip Galatasaray'da satışa çıkan sınırlı sayıda bilet kısa sürede tükendi ve Aslantepe bu akşam kapalı gişe olacak.

İTALYA'DA 27 MAÇTA- 7 GOL ATTI7
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla 2019 yazında İspanyol devi Real Madrid'e 63 milyon Euro'ya transfer olan Luka Jovic, burada beklentileri karşılayamayınca Fiorentina'ya gitmişti. Sırp golcü, sezon başında dahil olduğu İtalyan ekibinde 27 maçta görev yapıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LİDERİN KONUĞU SONUNCU ÜMRANİYE
SÜPER Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Cezası sona eren Abdülkerim'in dönüşüyle tam kadro olan sarı-kırmızılı takım, yeni transferi Kaan Ayhan'a da kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun maçını 4-0 kazanan kadrodan Emin-Abdülkerim, Dubois- Emre, Barış-Rashica değişikliğine gidecek. 42 bin kombineye sahip Galatasaray'da satışa çıkan sınırlı sayıda bilet kısa sürede tükendi ve Aslantepe bu akşam kapalı gişe olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
SON DAKİKA | Vergi borcu düzenlemesi TBMM'de! Yapılandırma teklifi komisyondan geçti: Bu borçlar silinecek
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Forbes F-16 anlaşmazlığında yeni ortaklığı işaret etti: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil
Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın galibiyet serisine Karagümrük son verdi! Kartal, 1 puana razı oldu...
Cizre’ye kadın eli değdi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti
CHP'li Yüksel Taşkın itiraf etti! Ortak Mutabakat Metni'ndeki bazı maddeler HDP için konulmuş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’ın eli rahatladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA