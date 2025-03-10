Aslan’ın havası değişti

YENİLMEZLER!

Galatasaray, ligde yenilmez olarak yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, son 27 karşılaşmasında 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.



MORATA İNANILMAZ

Osimhen, attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirirken maç sonu partneri Morata'yı övdü. "Onunla oynamak inanılmazdı" diyen Nijeryalı yıldız, "Deneyimli bir oyuncu. Hücumda topu almak için yaklaşması, takım oyuncusu olarak ileri seviyede biri. Çok mutluyum onunla oynadığım için. Onun ve benim goller attığım bir sezon geçirmeyi diliyoruz" yorumunda bulundu.





BOŞU YOK!

ASLAN'IN gol makinesi Victor Osimhen, bu haftayı da boş geçmedi. Nijeryalı yıldız, ikinci yarıda Alanya ağlarını sarsarak bu sezon Süper Lig'deki 17. golüne imza attı. Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşayan Osimhen, bu sezon oynadığı 21 maçın 12'sinde rakip fileleri havalandırmış oldu.



OSİMHEN KORKUTTU, KUTUCU CEZALI

Maçın son bölümünde sakatlık yaşayan Osimhen, kulübeye değişiklik işareti yaptı. Nijeryalı oyuncu yerine dahil olan Ahmed Kutucu ise sarı kart görerek Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.