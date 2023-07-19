Aslan’ın rakibi Zalgiris

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan G.Saray'ın rakibi Zalgiris Vilnius oldu. 1. ön eleme maçında 0-0'ın rövanşındaZalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh ve 83. dakikada Radic (k.k) kaydetti.oynayacak. Rövanş, 2 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.GEÇEN sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Vilnius, Litvanya'da 10 kez mutlu sona ulaştı. Zalgiris, 8 kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara hiç kalamadı.en değerli oyuncuları 550 bin Euro ile kaleci Gertmonas ve stoper Nassim Hnid. Takımı Kazakistanlı teknik direktör Vladimir Cheburin çalıştırıyor.