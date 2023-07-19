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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Aslan’ın rakibi Zalgiris

Aslan’ın rakibi Zalgiris

Struga’yı 2-1 yenen Litvanya ekibi, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda G.Saray ile eleşti

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan G.Saray'ın rakibi Zalgiris Vilnius oldu. 1. ön eleme maçında 0-0'ın rövanşında Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 2-1 yenen Litvanya temsilcisi, Aslan'la eşleşti. Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh ve 83. dakikada Radic (k.k) kaydetti. G.Saray ilk maçını 26 Temmuz'da Litvanya'da oynayacak. Rövanş, 2 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

5 BİN KİŞİLİK SUNİ ÇİMDE OYNUYORLAR!
GEÇEN sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Vilnius, Litvanya'da 10 kez mutlu sona ulaştı. Zalgiris, 8 kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara hiç kalamadı. Toplam 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Litvanya ekibinin en değerli oyuncuları 550 bin Euro ile kaleci Gertmonas ve stoper Nassim Hnid. Takımı Kazakistanlı teknik direktör Vladimir Cheburin çalıştırıyor. Zalgiris, maçlarını ise 5 bin kişilik Vetra Stadı'nda suni çim sahada oynuyor.

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Aslan’ın rakibi Zalgiris
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