Aslan’ın rakibi Zalgiris

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan G.Saray'ın rakibi Zalgiris Vilnius oldu. 1. ön eleme maçında 0-0'ın rövanşında Kuzey Makedonyaekibi Struga'yı 2-1 yenenLitvanya temsilcisi,Aslan'la eşleşti. Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh ve 83. dakikada Radic (k.k) kaydetti. G.Saray ilkmaçını 26 Temmuz'daLitvanya'da oynayacak. Rövanş, 2 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek.
5 BİN KİŞİLİK SUNİ ÇİMDE OYNUYORLAR!
GEÇEN sezonu şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Vilnius, Litvanya'da 10 kez mutlu sona ulaştı. Zalgiris, 8 kez boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara hiç kalamadı. Toplam 8 milyonEuro'luk piyasa değeri bulunanLitvanya ekibinin en değerli oyuncuları 550 bin Euro ile kaleci Gertmonas ve stoper Nassim Hnid. Takımı Kazakistanlı teknik direktör Vladimir Cheburin çalıştırıyor. Zalgiris, maçlarını ise5 bin kişilik Vetra Stadı'ndasuni çim sahada oynuyor.