Aslan’ın yolu uzun

FF; 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı, Galatasaray transferde yerli takviyesine öncelik verdi. Avrupa'daki genç gurbetçileri mercek altına alan sarı-kırmızılı kulüp, Nürnberg'den Can Uzun'u gözüne kestirdi.için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. 17 yaşında olmasına rağmenperformans sığdırdı. Türkiye U18 Milli Takımı'na da çağrılan Can'ın, kulübü Nürnberg'le 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında birçok takım ilgileniyor. Ayrıca sarı- kırmızılılar, Almanya'da temaslarını sıklaştırdı.