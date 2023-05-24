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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Aslan’ın yolu uzun

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın yolu uzun

Cimbom, Nürnberg’in U19 takımında oynayan 17 yaşındaki Can Uzun’a kancayı attı. Genç forvet için ilk temas kuruldu

TFF; 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı, Galatasaray transferde yerli takviyesine öncelik verdi. Avrupa'daki genç gurbetçileri mercek altına alan sarı-kırmızılı kulüp, Nürnberg'den Can Uzun'u gözüne kestirdi. Galatasaray sezon sonunda 2005 doğumlu forvet için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. 17 yaşında olmasına rağmen Nürnberg U19 Takımı'nda boy gösteren Can Uzun, bu sezona 21 gol-6 asistlik performans sığdırdı. Türkiye U18 Milli Takımı'na da çağrılan Can'ın, kulübü Nürnberg'le 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

KABADAYI SIRADA!

Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında birçok takım ilgileniyor. Ayrıca sarı- kırmızılılar, Almanya'da temaslarını sıklaştırdı. Bayern Münih ikinci takımında oynayan sol açık Yusuf Kabadayı da listede.

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Aslan’ın yolu uzun
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