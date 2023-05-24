Aslan’ın yolu uzun

Cimbom, Nürnberg’in U19 takımında oynayan 17 yaşındaki Can Uzun’a kancayı attı. Genç forvet için ilk temas kuruldu
TFF; 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı, Galatasaray transferde yerli takviyesine öncelik verdi. Avrupa'daki genç gurbetçileri mercek altına alan sarı-kırmızılı kulüp, Nürnberg'den Can Uzun'u gözüne kestirdi. Galatasaraysezon sonunda2005 doğumlu forvet için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. 17 yaşında olmasına rağmen NürnbergU19 Takımı'ndaboy gösterenCanUzun, busezona 21 gol-6 asistlik performans sığdırdı. Türkiye U18 Milli Takımı'na da çağrılan Can'ın, kulübü Nürnberg'le 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
KABADAYI SIRADA!
Geleceğin yıldızı gözüyle bakılan gurbetçi oyuncuyla Galatasaray dışında birçok takım ilgileniyor. Ayrıca sarı- kırmızılılar, Almanya'da temaslarını sıklaştırdı. Bayern Münihikinci takımında oynayansol açık Yusuf Kabadayıda listede.