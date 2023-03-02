Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Aslan’ın ‘yüz’ akı!
Giriş Tarihi: 3.3.2023

Aslan’ın ‘yüz’ akı!

MEHMET ÖZCAN
Aslan’ın ‘yüz’ akı!

Zaniolo, Nelsson, Boey, Torreira ve Kerem’e Avrupa ekipleri yakın markaj uygularken yönetim, 5 oyuncu için 100 milyon Euro istiyor

Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu. Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı. Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip edilmekte. Yönetim, teklifleri sezon sonunda değerlendirecek ve kadrosundaki 5 yıldıza 100 milyon Euro değer biçti.

AKILLAR İCARDİ&RASHİCA'DA
Yeni transfer Zaniolo'nun serbest kalma maddesi 35 milyon Euro. Nelsson'a yazılan rakam ise 25 milyon Euro idi. Aslan'ın Boey ve Torreira'dan 15 milyon Euro beklentisi var. Kerem'in değeri de minimum 10 milyon Euro. Olası oyuncu satışı ile kiralık olarak forma giyen İcardi ve Rashica'nın bonservisleri alınacak.



ZANİOLO
2027 sezonu sonuna kadar imza atan Zaniolo'nun 15 milyon Euro üzerinde bir bedelle satılması halinde elde edilecek kârdan %20 Roma'ya ödenecek



NELSSON
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak hesaplanan ve 2026 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Danimarkalı, 7 milyon Euro'ya alınmıştı.




BOEY
1.1 milyon Euro'ya Rennes'ten alınan Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirip Fransa için oynamak istediğini açıklamıştı.



TORREİRA
Aslan'ın 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den aldığı Torreira için özellikle İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.



KEREM
24 Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem Aktürkoğlu ile G.Saray'ın 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

MERTENS'E ÖZEL PROGRAM
Sarı-kırmızılılar dün Florya'da Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Hafif ağrıları bulunan Dries Mertens de takımdan ayrı olarak bireysel program uyguladı.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Avrupa görseler fiyatları yükselir
Galatasaray, sattığı oyuncuların yerine ya daha yüksek maliyetli ya da daha yetersiz oyuncular aldığı dönemi geride bıraktı. Listede adı geçen 5 futbolcunun da maliyeti ve kalitesine bakıldığında Galatasaray, bu oyunculardan 'Çok iyi para kazanır' demek çok da zor değil. Zaniolo için 35 milyon Euro reel bir rakam ancak diğer 3 oyuncu (Kerem, Boey ve Torreira) için yazılan rakamların şimdilik gönülden geçenler olduğu ortada. Sadece Nelsson'da serbest kalma bedeli var. Bu futbolcular, Galatasaray ile 1 sezon Avrupa görseler bu kaliteli kadro içinde fiyatları yükselir. Elbette 11'in önemli isimleri ancak yakın geçmişte Marcao örneği var. 'Yeri dolmaz' denilen Brezilyalı'yı, Sevilla'ya satan G.Saray nerdeyse dörtte bir fiyatına Abdülkerim'i aldı, o da Marcao'yu unutturacak bir futbol oynuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı koalisyon krizi! 'Uzlaştık' dediler ayrı telden çaldılar: Demirel'in o sözleri akıllara geldi...
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: Yarın itibarıyla başlıyoruz... Sayıyı da verdi...
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
CHP'li isimden İYİ Parti'ye olay gönderme: Besle kargayı oysun gözünü
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Tansiyon yükseliyor! Çin 29 savaş uçağı ve 4 gemi ile bölgede...
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan’ın ‘yüz’ akı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA