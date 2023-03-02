Aslan’ın ‘yüz’ akı!

Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu. Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı. Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip edilmekte.Yeni transfer Zaniolo'nun serbest kalma maddesi 35 milyon Euro.Aslan'ın Boey ve Torreira'dan 15 milyon Euro beklentisi var. Kerem'in değeri de minimum 10 milyon Euro. Olası oyuncu satışı ile kiralık olarak forma giyen İcardi ve Rashica'nın bonservisleri alınacak.2027 sezonu sonuna kadar imza atan Zaniolo'nun 15 milyon Euro üzerinde bir bedelle satılması halinde elde edilecek kârdan %20 Roma'ya ödenecekGüncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak hesaplanan ve 2026 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Danimarkalı, 7 milyon Euro'ya alınmıştı.1.1 milyon Euro'ya Rennes'ten alınan Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirip Fransa için oynamak istediğini açıklamıştı.Aslan'ın 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den aldığı Torreira için özellikle İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.24 Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem Aktürkoğlu ile G.Saray'ın 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.Sarı-kırmızılılar dün Florya'da Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Hafif ağrıları bulunan Dries Mertens de takımdan ayrı olarak bireysel program uyguladı.BÜLENT TİMURLENKAvrupa görseler fiyatları yükselirsattığı oyuncuların yerine ya daha yüksek maliyetli ya da daha yetersiz oyuncular aldığı dönemi geride bıraktı. Listede adı geçen 5 futbolcunun da maliyeti ve kalitesine bakıldığında Galatasaray, bu oyunculardandemek çok da zor değil. Zaniolo için 35 milyon Euro reel bir rakam ancak diğer 3 oyuncu (Kerem, Boey ve Torreira) için yazılan rakamların şimdilik gönülden geçenler olduğu ortada.Bu futbolcular, Galatasaray ile 1 sezon Avrupa görseler bu kaliteli kadro içinde fiyatları yükselir. Elbette 11'in önemli isimleri ancak yakın geçmişte Marcao örneği var.denilen Brezilyalı'yı, Sevilla'ya satan G.Saray nerdeyse dörtte bir fiyatına Abdülkerim'i aldı, o da Marcao'yu unutturacak bir futbol oynuyor.