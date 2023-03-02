Aslan’ın ‘yüz’ akı!

Zaniolo, Nelsson, Boey, Torreira ve Kerem’e Avrupa ekipleri yakın markaj uygularken yönetim, 5 oyuncu için 100 milyon Euro istiyor
Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe'yi transfer eden Galatasaray yıldızlarla dolu bir takıma sahip oldu. Transfermarkt verilerine göre 168 milyon Euro ile Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek kadrosunu kuran sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu düşünerek oyuncu satışı yapmadı. Başta Sacha Boey ve Victor Nelsson olmak üzere Galatasaray'da birçok oyuncu Avrupa'daki kulüpler tarafından yakından takip edilmekte. Yönetim, teklifleri sezonsonunda değerlendirecek ve kadrosundaki 5yıldıza 100 milyon Euro değer biçti.
AKILLAR İCARDİ&RASHİCA'DA
Yeni transfer Zaniolo'nun serbest kalma maddesi 35 milyon Euro. Nelsson'a yazılanrakam ise 25 milyon Euro idi. Aslan'ın Boey ve Torreira'dan 15 milyon Euro beklentisi var. Kerem'in değeri de minimum 10 milyon Euro. Olası oyuncu satışı ile kiralık olarak forma giyen İcardi ve Rashica'nın bonservisleri alınacak.
ZANİOLO
2027 sezonu sonuna kadar imza atan Zaniolo'nun 15 milyon Euro üzerinde bir bedelle satılması halinde elde edilecek kârdan %20 Roma'ya ödenecek
NELSSON
Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak hesaplanan ve 2026 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Danimarkalı, 7 milyon Euro'ya alınmıştı.
BOEY
1.1 milyon Euro'ya Rennes'ten alınan Sacha Boey, Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi geri çevirip Fransa için oynamak istediğini açıklamıştı.
TORREİRA
Aslan'ın 6 milyon Euro bedelle Arsenal'den aldığı Torreira için özellikle İtalyan ekipleri sezon sonunu bekliyor.
KEREM
24 Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem Aktürkoğlu ile G.Saray'ın 30 Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
MERTENS'E ÖZEL PROGRAM
Sarı-kırmızılılar dün Florya'da Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti. Hafif ağrıları bulunan Dries Mertens de takımdan ayrı olarak bireysel program uyguladı.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Avrupa görseler fiyatları yükselir Galatasaray, sattığı oyuncuların yerine ya daha yüksek maliyetli ya da daha yetersiz oyuncular aldığı dönemi geride bıraktı. Listede adı geçen 5 futbolcunun da maliyeti ve kalitesine bakıldığında Galatasaray, bu oyunculardan 'Çok iyipara kazanır' demek çok da zor değil. Zaniolo için 35 milyon Euro reel bir rakam ancak diğer 3 oyuncu (Kerem, Boey ve Torreira) için yazılan rakamların şimdilik gönülden geçenler olduğu ortada. Sadece Nelsson'da serbestkalma bedeli var. Bu futbolcular, Galatasaray ile 1 sezon Avrupa görseler bu kaliteli kadro içinde fiyatları yükselir. Elbette 11'in önemli isimleri ancak yakın geçmişte Marcao örneği var. 'Yeridolmaz' denilen Brezilyalı'yı, Sevilla'ya satan G.Saray nerdeyse dörtte bir fiyatına Abdülkerim'i aldı, o da Marcao'yu unutturacak bir futbol oynuyor.