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Giriş Tarihi: 5.4.2023

Aslanlara jest üstüne jest

MEHMET ÖZCAN
Aslanlara jest üstüne jest

Takımın birikmiş alacaklarını geçen hafta sıfırlayan sarıkırmızılı kurmaylar, oyuncuların motivasyonunu artırmak için Adana Demirspor galibiyetine özel 5 milyon TL prim dağıtma kararı aldı

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konya'da bittikten sonra kırılma noktası olarak görülen Adana Demirspor maçını kazanan Galatasaray'da herkes şampiyonluğa kilitlendi. Zirve koltuğunda bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 9 puan önünde oturan sarıkırmızılılarda yönetim takımın motivasyonunu artırmak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz hafta futbol takımının birikmiş alacaklarını sıfırlayan Galatasaraylı kurmaylar, 8 milyon Euro maaş ödemesi yapmıştı. Bunun yanında Adana Demirspor galibiyetine özel olarak 5 milyon TL prim dağıtma kararı alındı.

BURUK, OYUNCULARA HEDEF GÖSTERDİ
Bu haberle birlikte futbolcuların morali tavan yaptı. Bugünkü kupa sınavı sonrası ligde bu haftayı bay geçip 14 Nisan'da Kayseri'yi ağırlayacak olan Aslan, bu maçı da hasarsız atlatmanın hesapları içinde. Teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularıyla yaptığı toplantıda yeni bir seri isteğinde bulunarak, "Son maça kalmadan zafere ulaşalım" dediği öğrenildi.




GOLÜN ÖDÜLÜ FORMA!
Ligde şampiyonluğa koşan G.Saray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.30'da Başakşehir ile karşılaşacak. Adana Demir maçında jeneriklik gol atan Midtsjö, ilk 11'de başlayacak
Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında 7-0 yendiği Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak. Nef Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele, A Spor'dan yayınlanacak ve kazanan ekip kupada son 4'e adını yazdıracak. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle zirvede tek kalan Galatasaray'da oyuncular rehavet konusunda uyarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, ligde bu haftayı bay geçecekleri için kupada as takımı sahaya sürecek. Başakşehir karşısında rotasyona gidilmeyecek. Bir tek Adana Demirspor maçında takımı adına ilk golü atan Midtsjö, ödülünü bugün 11'de başlayarak alacak. Teknik heyet, futbolcuları çifte kupalı şampiyonluğa motive ediyor. Galatasaray en son 2018-19 sezonunda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

600. GOL HEYECANI
ADANA Demirspor'u 2-0 yenen Galatasaray, Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki resmi maçlarda toplam 598 gole ulaştı. Aslantepe'de ilk gol Servet Çetin'den gelmişti. Sırasıyla Drogba 100, Hakan Balta 200, Yasin Öztekin 300, Eren Derdiyok 400 ve Jesse Sekidika 500. gole imzalarını koymuştu. Nef Stadyumu'nda 600. golü atacak isim merakla bekleniyor. Gözler 3 maçtır suskun olan Mauro İcardi'nin üzerine çevrilirken, sarı-kırmızılı takımda oyuncular adını kulüp tarihine yazdırmak için bugünkü Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.

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