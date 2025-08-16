Aslantepe alev alev!

AŞIKLAR 281 GÜN SONRA GOLLE KAVUŞTU

7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham maçında çapraz bağları kopan Mauro İcardi, tam 281 gün sonra döndü. İki haftadır takımla çalışan oyuncu, hocası Okan Buruk tarafından Karagümrük maçında kadroya alındı. Taraftarlar dün ısınmaya çıkar çıkmaz Arjantinli golcüye sevgi gösterisinde bulundu ve tribünler 'Aşkın olayım' şarkısıyla inledi. 81. dakikada Barış Alper'in yerine giren İcardi, Torreira'nın önüne bıraktığı topta ağları sarsarak golle sahalara döndü. Bu golle tüm stat adeta yıkıldı.





GÜVEN'Ç VERİYOR

Galatasaray'da Günay Güvenç geçit vermiyor. Skor 1-0'ken kalesinde devleşip Aslan'ın maça tutunmasını sağlayan deneyimli eldiven, maçı 2 kurtarışla tamamladı. Ligde ikide iki yapan Cimbom, bu maçlarda 6 gol atarken ağlarını düşürmedi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN YENİDEN BAŞLIYORUZ

İCARDİ maç sonrası çok mutlu olduğunu belirterek, "Ciddi bir sakatlık sonrası döndüm. Çok çalışmam gerekti. Gollerimle takıma yardım edeceğim bir sezona başladım. Şampiyonluklar kazandık, bugün (dün) de buna yeniden başlıyoruz. Lucas'a (Torreira) bana topu verdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.



VAR'LA KIZARDI

Maçın 23. dakikasında Sanchez yerde kalırken VAR'dan uyarı geldi. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu yeniden izlerken Tresor Doh'un müdahalesine kırmızı kart gösterdi ve Karagümrük 10 kişi kaldı.