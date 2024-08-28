Aslantepe’de dev hüsran!

Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Hayal ettikleriyle maçın içinde gerçekleşenin örtüşmediğini söyleyen Buruk, kağıt üstünde oyuncu bazında kalite farkı olduğunu da aktarırken şöyle devam etti: "Daha iyi performans ortaya koyabilirdik. Zaman zaman sanki üstümüzde 5'er 10'ar kilo ağırlıklar varmış gibi hareket ettik. Bu baskıdan mı bilmiyorum. İlk yarıda ne oyun hızımız ne pas hızımız ne dikine oyunumuz iyiydi. Birinci sorumluluk bende. Bu takım geçen senenin şampiyonu olduğu için burada play-off oynadı. Yine şampiyonluk için mücadele edecek bu oyuncular.Eksiklerimiz de vardı. Davinson ve Abdülkerim… Geriden oyun kurarken çok zorlandık."İsviçre kulüpleri ile G.Saray, kendi sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu. Oynanan 9 müsabakada 7 defa kazanan Cimbom, 1 kez de berabere kalırken dün ilk defa İsviçre takımlarından birine sahasında yenildi.ASLAN, tarihinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde turu geçemedi. Daha önce 2008-09 ve 2021-22 sezonlarında elemelerde kalan sarı-kırmızılılar, dün de Young Boys'a yenilerek elendi.Galatasaray'ın sahaya çıkardığı ilk 11'in değeri 131.2 milyon Euro, konuk ekip Young Boys'un ise 29.9 milyon Euro idi.SARI-KIRMIZILILAR ilk maçını kaybettiği eleme turlarında sorun yaşıyor. Aslan, Avrupa kupalarında ilk maçında yenildiği 10 çift ayaklı eleme turunda sadece 1 kez (2007-08/ Sion) turu geçebildi.