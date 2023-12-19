Avrupa Ligi hayırlı oldu

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boğaziçi Üniversitesi'nden 'En iyi antrenör' ödülünü aldı. Kürsüde konuşma yapan 50 yaşındaki hoca, Sparta Prag ile eşleşmelerini şöyle yorumladı: "Ligde liderler, iç sahada kaybetmiyorlar.Türkiye'de de çok üçlü oynayan yok. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, şu an bizim için bir hayal."