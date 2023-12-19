Avrupa Ligi hayırlı oldu

Sparta Prag ile eşleşmelerini değerlendiren Buruk, “Hep finalden bahsediyoruz, şu an bizim için bir hayal. Avrupa Ligi’ne gelmemizin hayır olduğunu düşünüyoruz” dedi
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Boğaziçi Üniversitesi'nden 'En iyi antrenör' ödülünü aldı. Kürsüde konuşma yapan 50 yaşındaki hoca, Sparta Prag ile eşleşmelerini şöyle yorumladı: "Ligde liderler, iç sahada kaybetmiyorlar. Takımoyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar,biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan yok. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, şu an bizim için bir hayal."