Avrupa Ligi’nde ikinci!

UEFAAvrupa Ligi'ne 25 Eylül'de PAOK maçıyla başlayacak olan Galatasaray ile ilgili flaş bir istatistik ortaya çıktı. Football Meets Data tarafından yapılan analizlerde sarıkırmızılıların, son 24 ve son 8 takım arasına kalma ihtimallerinde ikinci sırada olduğu bildirildi.Cimbom, 36 takım arasında Avrupa Ligi kupasını kaldırma şansı bakımından da 10. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Tottenham bulunuyor. Öte yandan Fenebahçe'nin son 24 ihtimali yüzde 72, Beşiktaş'ın ise 44 olarak belirlendi. İşte Aslan'ın Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipleri: PAOK, Rigas Skola (D), Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Ajax (D).