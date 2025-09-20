Avrupa’da %63 ‘Buruk’

Süper Lig'de 4 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor. Sparta Prag ve AZ Alkmaar'dan sonra Eintracht Frankfurt'tan da fark yiyen sarı-kırmızılı takım, transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor. Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 115 maça çıkan Galatasaray'ın karnesinde 96 galibiyet-12 beraberlik-7 yenilgi yazıyor. Süper Lig'de yüzde 83 olan galibiyet yüzdesi aynı periyotta Avrupa kupalarında yüzde 37'de kaldı. Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 27 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 10 galibiyet görebildiği Avrupa'da 8 beraberlik ve 9 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Bir anlamda sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'la Avrupa'da yüzde 63 üzülüyor.



DİBE VURDU

G.SARAY son yenilgisi ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde de dibe vurdu. Sarıkırmızılılar, averaj olarak ligin en sonunda kaldı. Devler Ligi'nde 162 maçı geride bırakan Cimbom, -101 averaja düşerken en kötü durumdaki takım oldu.



GÜNÜN SORUSU:

GALATASARAY YÖNETİMİ, ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN 150 MİLYON EURO HARCADI. İLK MAÇTA BÜYÜK BİR HEZİMET YAŞADI. BU TABLOYU TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN OKAN BURUK NE YAPMALI?



MURAT ÖZBOSTAN

31 milyon Euro ödediğin 2 yıldızın sahada niye yok

Bir kere bu yenilginin sorumlusu Okan Buruk'tur.. Şampiyonlar Ligi'nde daha ilk maçta kadro olarak Galatasaray'ın çok altındaki bir ekipten 5 gol yemenin de savunması olmaz.. 30 dakika iyi oynadık filan demek de bir teselli değil!.. Futbol 90 dakika.. 30 dakika iyi oynansa ne olur ki tabelada 5-1 yazıyor.. Osimhen'e dünya kadar yatırım yapıldı "ağrım var" dedi, oynamadı.. Buraya dikkat! İcardi 10 ay önce sakatlandı.. Hâlâ hazır değil.. Çünkü bu sürecin 7 ayını Arjantin'de geçirdi.. Oosterwolde de aynı zamanda sakatlandı aynı yerden gayet hazır, çatır çatır oynuyor! Galatasaray, İcardi'nin sürecinin ne kadarını takip etti? Galatasaray'ın, 31 milyon Euro maaş verdiği iki dünya yıldızı bu maçta yok.. Tuhaf değil mi bu? 12 milyon Euro verdiğin Sane kötü.. Türkiye'de 5'te 5 yapmak kolay.. Çünkü karşısında rakip yok!.. Ama aynı futbol anlayışı Avrupa'da olmuyor.. Düzeltecek olan Okan Buruk.. Galatasaray bir kere iyi savunma yapmayı öğrenecek.. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig değil..



LEVENT TÜZEMEN

Okan Buruk, bu maç için dersine çalışmamış

5-1'lik yenilgi, G.Saray camiasında soğuk duş etkisi yarattı. Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na gittim, önümü kesen herkes, ilk 35 dakikayı ayakta alkışladıklarını, sonra nasıl böyle olduğunu bana sordu. Okan hoca, iyi çalışmamış. Topmöller'in 'G.Saray bizden iyi takım' demesi rehavet yaratmış, G.Saray'ın favori gösterilmesi 'biz bu maçı kazanırız' havasına sokmuş. Okan hoca, şapkasını öne koyup şu sorulara cevap vermeli:

1-LEROY Sane neden bu kadar kötü, Hızı ve çabukluğu yok? Neden sahada uzun süre kaldı?

2-SİNGOSanchez ikilisi birlikte oynar ama Sanchez sağ stoperde olur. Singo'yu neden sağ bek oynatmadı?

3-LEMİNA tam hazır değildi. Sara neden oyuna daha erken girmedi?

4-MAURO İcardi tecrübesi olan bir golcü, oyuna neden ikinci yarı onunla başlamadı?

5-OKAN hoca oyunu doğru okusaydı, Abdülkerim-Sanchez ikilisine döner, Singo'yu sağ bek yapar, Sane'yi oyundan alıp Sallai'yi öne iterdi. Sonuç: Enseyi karartmamak lazım. Okan hoca da maçların sadece hücumla kazanılmadığını ve savunmanın da gerektiğini unutmamalı.



İSKENDER GÜNEN

Yabancı teknik adamları yeterince dinledik mi!

Gelen yabancı teknik adamların bazı sözleri, bazı uyarıları bizlere yıllardır ters gelmekte… Çünkü bu yabancı teknik adamlar, Süper Lig'in kalitesi hakkında zaman zaman olumsuz görüşler öne sürdüler, bazı konuların altını çizdiler. Takımlar arası rekabet ortamının istenilen düzeyde bir türlü gerçekleşememesi, bazı takımlara hakemler tarafından verilen ödüller bugün gelinen noktanın en önemli nedeni. Çok büyük ekonomik sorunlar yaşanmasına rağmen akıl almaz harcanan rakamlarla görünen o ki Avrupa'ya çıktığımızda her zaman hüsranla geriye dönüyoruz. Sistemsizliğin sistem olduğu bir yerde, istikrarlı bir yapıyı kurarak başarılı olma şansınız ne yazık ki yok! Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasındaki karşılaşma bu gerçeği bir kez daha bize hatırlattı. Fakat yıllardır aynı sorunlar aynı söylemler ve de geçmiş başarılarla avunmalar devam ediyor.