Avrupa’yı solladı!

enerbahçe'nin Alanyaspor beraberliğiyle ligde zirveyi devralan Galatasaray, performansıyla adını Avrupa'nın da en tepesine yazdırdı.Galatasaray'ı; hanesinde 64 puan bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe, İskoç ekibi Celtic (61), İspanyol devi Real Madrid (61), İtalyan temsilcisi İnter (60) ve Hollanda'dan PSV Eindhoven (59) takip etti.