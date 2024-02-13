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Giriş Tarihi: 13.2.2024

Avrupa’yı solladı!

UĞUR ÇEM
Avrupa’yı solladı!

Süper Lig’de en üst sıraya kurulan Galatasaray, 25 maçta topladığı 66 puanla da Avrupa’nın en iyi 15 ligi arasında zirveye kuruldu

Fenerbahçe'nin Alanyaspor beraberliğiyle ligde zirveyi devralan Galatasaray, performansıyla adını Avrupa'nın da en tepesine yazdırdı. Geride kalan 25 maçta 21 galibiyet-3 beraberlik-1 yenilgi alan teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en iyi 15 lig arasında zirvenin tek hakimi oldu. Galatasaray'ı; hanesinde 64 puan bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe, İskoç ekibi Celtic (61), İspanyol devi Real Madrid (61), İtalyan temsilcisi İnter (60) ve Hollanda'dan PSV Eindhoven (59) takip etti. 52 kez fileleri sarsan Aslan, kalesinde gördüğü 14 golle de en az gol yiyen ilk 10 takım arasında 5 numarada yerini aldı.
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Avrupa’yı solladı!
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