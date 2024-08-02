Aynı kupayı almaktan yorulduk!

Başkanı Dursun Özbek, çok kısa süre içerisinde taraftarları mutlu edecek oyuncuları kadrolarına katacaklarını söyledi. Özbek, "Gecikmiş bir şey yok. Geçen sezonki transferlerimize bakarsanız aynı döneme denk geliyor. Yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek, seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. Onun için çalışıyoruz.dedi. Başkan Özbek, Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili olarak da "Hep aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Umarım yeni kupa da G.Saray'a nasip olur" ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Özbek, Hacıosmanoğlu'na adının yazılı olduğu 61 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Hacıosmanoğlu'nun hediyesi ise Milli Takım forması oldu.