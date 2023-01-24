Ayrım yok! herkese eşit prim: 10 milyon TL

LİGDE üst üste 9 hafta kazanan Galatasaray'da oyuncular; Beşiktaş, Başakşehir ve Sivasspor maçlarının ardından yönetim tarafından 5'er milyon TL ile ödüllendirilmişti. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisini tribünde izleyen başkan Dursun Özbek, 3-0'lık galibiyetin ardından soyunma odasına inerek OkanBuruk ve oyuncuları tebriketmiş, 10 milyon TL primsözü vermişti.
MUSLERA&GOMİS TEKLİF ETTİ
Giresun deplasmanı öncesinde takıma 10 milyon TL olan derbi priminin ödeneceği öğrenildi. Kaptan Muslera ve Gomis'in önerisiyle A Takım kadrosundabulunan her oyuncueşit prim alıyor, ilk 11-yedekayrımı yapılmıyor