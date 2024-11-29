AZ kalsınk kazanıyorduk

BU sezonun en etkili isimlerinden Victor Osimhen, AZ Alkmaar'ı da boş geçmedi. Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa (2), Antalya, Beşiktaş, Samsun (2) ve Tottenham'ın (2)ardından Hollanda ekibinin ağlarını da sarstı. Yıldız oyuncu toplamda 9 gole ulaşırken 3 de asisti var.Ligi'nin güncel formatında Mertens zirveye çıktı. 2009-10'dan bu yana düne kadar Belçikalı yıldızın 15 asisti vardı. 37 yaşındaki oyuncu Aslan'ın attığı tek golde asist yaparak 16'ya ulaştı ve zirveyi Borek Dockal ve Bruno Fernandes'i geçti.Aslan'ıntek golünü atan Osimhen kalan 3 maçtan 9 puan alacaklarını söyledi. Deplasmanda Malmö ve Ajax ile evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Aslan'ın önünün açık olduğunu söyleyen Nijeryalı forvet, "Bence takımımızın performansı iyiydi. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. 3'te 3 yapabiliriz" dedi.Avrupa Ligi'nde grup/lig aşamasında oynadığı 17 maçta sadece 1 kez yenildi. Aslan, 10 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Öte yandan G.Saray, Aralık 2009'da deplasmandaki Sturm Graz maçındaki yenilgisinin ardından bu turnuvada dış sahada 11 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik ile yola devam ediyor.G.SARAY, ikinci yarıya Nelsson- Metehan değişikliği ile başladı. İlk yarıda yenilen golde büyük hatası olan Danimarkalı oyuncu, sonrasında da top kayıpları yaptı. Bu sezon forma bulmakta zorlanan Nelsson, dün hataları sonrasında sosyal medyada yerden yere vurulurken deneyimli futbolcunun devre arasında artık ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.ALKMAAR deplasmanında da ağları sarsan G.Saray, Avrupa Kupaları tarihinde kendi rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde 2009-10 sezonunda 12 gol atarken bu tüm Avrupa kulvarlarında grup/lig aşamasında en yüksek skoruydu.İKİ takım arasındaki ilk 11'lerin piyasa değeri de dikkat çekti. G.Saray, 188 milyon Euro'luk ilk 11 değerine sahipken ev sahibi Alkmaar'ın sahaya çıkan kadrosu ise 30 milyon Euro'ydu.