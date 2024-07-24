Bah hamlesi!

Uuzun süredir sağ bek arayan ve Fildişili oyuncu Guela Doue'den menajerinin sürekli işi yokuşa sürmesi nedeniyle vazgeçen Galatasaray'dan dün önemli bir hamle daha geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Benfica'nın 26 yaşındaki sağ beki Alexander Bah'ın temsilcisiyle bir görüşme yaptığı bildirildi.
Danimarka basınından Bold'un haberine göre; tecrübeli oyuncu da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor. Aslan'ın, Danimarkalı futbolcu için Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği
ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
HATIPOĞLU: KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ
Okan Buruk'un da listesinde yer alan Alexander Bah, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu arada İbrahim Hatipoğlu, transferler için "Trippier gündemimizde yok. Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var.
Elias Jelert de daha önce listemizde vardı. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" dedi.
CARDOSO İDDİASI
G.SARAY için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusu Johnny Cardoso'yu kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki ön libero ile ilgilenen kulüpler arasında Roma, Dortmund ve Fiorentina'nın da olduğu ifade edildi. 2023-24 sezonunun devre arasında Internacional'den Real Betis'e transfer olan ABD'li futbolcu 19 maçta 1 gol, 2 asist üretti.