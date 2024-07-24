Bah hamlesi!

Uuzun süredir sağ bek arayan ve Fildişili oyuncu Guela Doue'den menajerinin sürekli işi yokuşa sürmesi nedeniyle vazgeçen Galatasaray'dan dün önemli bir hamle daha geldi.Danimarka basınından Bold'un haberine göre; tecrübeli oyuncu da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor.ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.Okan Buruk'un da listesinde yer alan Alexander Bah, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyerken 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bu arada İbrahim Hatipoğlu, transferler içinElias Jelert de daha önce listemizde vardı. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız" dedi.G.SARAY için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusu Johnny Cardoso'yu kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki ön libero ile ilgilenen kulüpler arasında Roma, Dortmund ve Fiorentina'nın da olduğu ifade edildi. 2023-24 sezonunun devre arasında Internacional'den Real Betis'e transfer olan ABD'li futbolcu 19 maçta 1 gol, 2 asist üretti.