Bahis yok sadece kart!

talya'da gündeme bomba gibi düşen bahis skandalına adı karışan Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili avukatından açıklama geldi.Olaya adı karışan 10 kişilik oyuncu grubunun lideri olduğu da iddia edilen 24 yaşındaki futbolcu, yapılan suçlamaları reddetmişti.La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi,dedi. Zaniolo'nun bahis yaptığı kesinleşirse, 6 aydan 3 yıla kadar futboldan men cezası verilebilecek.Galatasaray Yönetimi, Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. Kulübe konuyla ilgili herhangi bir bildirim yapılmadığı kaydedilirken, sarıkırmızılıların avukatlarla temas halinde olduğu ve süreci izlediği ifade edildi.