Bahis yok sadece kart!

İtalyan yıldızın bahis yapmadığını söyleyen avukat Gianluca Tognozzi, sadece online platformlarda kart oyunları oynamış olabileceğini açıkladı
İtalya'da gündeme bomba gibi düşen bahis skandalına adı karışan Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili avukatından açıklama geldi. Sarı-kırmızılılarınsezon başında Aston Villa'yasatın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan futbolcu,yasa dışı bahis suçlaması nedeniyle milli takımdanayrılmıştı. Olaya adı karışan 10 kişilik oyuncu grubunun lideri olduğu da iddia edilen 24 yaşındaki futbolcu, yapılan suçlamaları reddetmişti.
3 YILA KADAR CEZA ALABİLİR
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi, "Nicolo asla bahis oynamadı.Yasa dışı online platformlarda poker ve blackjackgibi kart oyunlarını bilmeden oynamış olması mümkün.Her şey açıklığa kavuşacak. Neyle karşı karşıya?Birkaç yüz Euro para cezası" dedi. Zaniolo'nun bahis yaptığı kesinleşirse, 6 aydan 3 yıla kadar futboldan men cezası verilebilecek.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray Yönetimi, Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. Kulübe konuyla ilgili herhangi bir bildirim yapılmadığı kaydedilirken, sarıkırmızılıların avukatlarla temas halinde olduğu ve süreci izlediği ifade edildi.