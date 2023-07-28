Bam telimize basmayın

“Zaha’da olanları anlatmak istemiyorum. Geçen sezon da 3 ay sabrettim, sonra belgesini gösterdim.”
G.Saray ile GKN Kargo arasındaki sponsorluk anlaşması dün yapılırken G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin, "Florya'nın kalbine girer,o oyuncuyu alırız" sözlerine yanıt verdi. "Herkes itidalli olmalı" diyen Timur şöyle konuştu: "Doğru bir açıklama değil. Biz Zaha transferinden sonra 'Şöyle yaptık, böyle yaptık' demedik. Zaniolo'da da bu oldu sakattı vs… Zaha'nın adale sakatlığını herkes biliyor. F.Bahçe de teklif yaptığında biliyordu. Sonra bam telimize basılıyor, konuşuyoruz. Gerginliğin beslenmesini doğru bulmuyoruz. Sebastian Szymanski Florya'ya gelmedi. Menajeri de yazılı açıklama ile yalanları tek tek söyledi. F.Bahçe'ninaldığı oyuncuya başarılı diyoruz,daha ne diyelim. Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Geçen sezon da 3 ay sabrettim, sonra belgesini gösterdim. Gerginliği beslemek iyi değil."
HER ŞEY PARA DEĞİL!
YENİ kargolar gelebilir ama sadece İngiltere'den değil... RASHICA ile görüşüyoruz, kulübü belli bir bonservis istiyor. Rashica için beklentiile bizim verdiğimiz arasında makas var. Doğru rakamlar olmadan yapmak doğru değil. Bizi istediği için bir yerde anlaşacağız. GÜNAY transferinde bizim için bitti ama G.Antep'in bizden alacağı yerli oyuncularla anlaşmasını bekliyoruz. HAYATTAKI her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Hele belli paraları kazanmış sporcular önce mutluluğa ve samimiyete bakıyor. Angelino mevcut maaşından150 bin Euro fazlaya geldi. UĞURCAN Çakır için bir adımımız olmadı. MUSLERA 13 yıldır burada, G.Saray tarihinin en önemli figürlerinden. Bu sene son sene. Süreç içerisinde neler gelişir bilemeyiz.