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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Bam telimize basmayın

Bam telimize basmayın

“Zaha’da olanları anlatmak istemiyorum. Geçen sezon da 3 ay sabrettim, sonra belgesini gösterdim.”

G.Saray ile GKN Kargo arasındaki sponsorluk anlaşması dün yapılırken G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin, "Florya'nın kalbine girer, o oyuncuyu alırız" sözlerine yanıt verdi. "Herkes itidalli olmalı" diyen Timur şöyle konuştu: "Doğru bir açıklama değil. Biz Zaha transferinden sonra 'Şöyle yaptık, böyle yaptık' demedik. Zaniolo'da da bu oldu sakattı vs… Zaha'nın adale sakatlığını herkes biliyor. F.Bahçe de teklif yaptığında biliyordu. Sonra bam telimize basılıyor, konuşuyoruz. Gerginliğin beslenmesini doğru bulmuyoruz. Sebastian Szymanski Florya'ya gelmedi. Menajeri de yazılı açıklama ile yalanları tek tek söyledi. F.Bahçe'nin aldığı oyuncuya başarılı diyoruz, daha ne diyelim. Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Geçen sezon da 3 ay sabrettim, sonra belgesini gösterdim. Gerginliği beslemek iyi değil."

HER ŞEY PARA DEĞİL!

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