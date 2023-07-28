Bam telimize basmayın

G.Saray ile GKN Kargo arasındaki sponsorluk anlaşması dün yapılırken G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin,sözlerine yanıt verdi.diyen Timur şöyle konuştu: "Doğru bir açıklama değil. Biz Zaha transferinden sonra 'Şöyle yaptık, böyle yaptık' demedik. Zaniolo'da da bu oldu sakattı vs… Zaha'nın adale sakatlığını herkes biliyor. F.Bahçe de teklif yaptığında biliyordu. Sonra bam telimize basılıyor, konuşuyoruz. Gerginliğin beslenmesini doğru bulmuyoruz. Sebastian Szymanski Florya'ya gelmedi. Menajeri de yazılı açıklama ile yalanları tek tek söyledi.Zaha'da olanları anlatmak istemiyorum. Geçen sezon da 3 ay sabrettim, sonra belgesini gösterdim. Gerginliği beslemek iyi değil."kargolar gelebilir ama sadece İngiltere'den değil...ile görüşüyoruz, kulübü belli bir bonservis istiyor.Doğru rakamlar olmadan yapmak doğru değil. Bizi istediği için bir yerde anlaşacağız.transferinde bizim için bitti ama G.Antep'inanlaşmasını bekliyoruz.her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Hele belli paraları kazanmış sporcular önce mutluluğa ve samimiyete bakıyor.Çakır için bir adımımız olmadı.13 yıldır burada, G.Saray tarihinin en önemli figürlerinden. Bu sene son sene. Süreç içerisinde neler gelişir bilemeyiz.