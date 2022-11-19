Bana da aynı parayı verin!

Yıllık 480 bin Euro alan 22 yaşındaki Fransız oyuncuya sarı-kırmızılılar 800 bin Euro önerdi. Boey ise sağ bekte formasını aldığı vatandaşının maaşını hatırlatıp 1.8 milyon Euro istedi
İç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey. Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasını SABAHSpor aralıyor. Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı. 480 binEuro ile A Takım'ın en az kazananyabancılarından olan 22 yaşındakioyuncu, 800 bin Euro'ya sözleşmesiniyenilemeyi kabul etmedi. Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referansalan Fransız sağ bekin 1.8 milyonEuro istediği ortaya çıktı. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Sacha Boey'in talep ettiği rakamı çok yüksek bulan sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncadan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerdevam ediyor.