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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Bana da aynı parayı verin!

MEHMET ÖZCAN
Bana da aynı parayı verin!

Yıllık 480 bin Euro alan 22 yaşındaki Fransız oyuncuya sarı-kırmızılılar 800 bin Euro önerdi. Boey ise sağ bekte formasını aldığı vatandaşının maaşını hatırlatıp 1.8 milyon Euro istedi

İç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey. Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkasını SABAH Spor aralıyor. Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı. 480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan 22 yaşındaki oyuncu, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi. Forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Sacha Boey'in talep ettiği rakamı çok yüksek bulan sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncadan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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