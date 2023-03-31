Bana Rashica’yı alın!

Performansıyla Zaniolo’nun önüne geçen Rashica, Adana Demirspor maçında sahada olacak. 26 yaşındaki oyuncu, yeni sezon için de ilk hedef..
Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya galibiyet golünün pasını veren Milot Rashica'nın Konya deplasmanındaki golü ise G.Saray'a yetmemişti. 26 yaşındaki sağ kanat, formda gittiği Kosova Milli Takımı'na da asistleriyle adeta hayat verdi. İsrail ve Andorra maçlarında skora katkılarıyla ülkesini yenilgiden kurtaran başarılı yıldız, millitakımından Florya'yada moralli döndü. Teknik direktör Okan Buruk, "Formayı Rashica hakediyor" diyerek Adana Demirspor maçı planlarını yapmaya başladı. Sağ açıkta Zaniolo ile girdiği rekabette ilk tercih konumuna gelen Kosovalı futbolcu, A.Demir karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. G.Saray'a kiralık gelen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol-4asistlik katkı sağladı. Eşi Türkçekonuşan Rashica, İstanbul'da yaşamaktançok mutlu. Norwich'in Premier Lig'e dönme durumuna göre sezon sonunda bonservis pazarlığı yapılacak. Okan Buruk, öğrencisinintakımda kalmasını istiyor.
Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.