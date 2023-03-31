Bana Rashica’yı alın!

Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya galibiyet golünün pasını veren Milot Rashica'nın Konya deplasmanındaki golü ise G.Saray'a yetmemişti. 26 yaşındaki sağ kanat, formda gittiği Kosova Milli Takımı'na da asistleriyle adeta hayat verdi. İsrail ve Andorra maçlarında skora katkılarıyla ülkesini yenilgiden kurtaranOkan Buruk,diyerek Adana Demirspor maçı planlarını yapmaya başladı. Sağ açıkta Zaniolo ile girdiği rekabette ilk tercih konumuna gelen Kosovalı futbolcu, A.Demir karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. G.Saray'a kiralık gelen 26 yaşındaki oyuncu,katkı sağladı.Norwich'in Premier Lig'e dönme durumuna göre sezon sonunda bonservis pazarlığı yapılacak.Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.