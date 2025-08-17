Barış Alper 50 milyon €

Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu.Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor. Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk da hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.