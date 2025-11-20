Barış Alper ilk sınavı geçti

İspanya maçında Deniz Gül'le birlikte ileri uçta oynayan Barış Alper Yılmaz, İspanyol futbolseverleri kendisine hayran bıraktı. İlk golde pası veren isim olan ve röveşatasıyla gole yaklaşan Barış Alper'e İspanyol gazeteler en yüksek puanı verirken, İspanya'daki transfer sitesinde en çok aranan oyuncu Barış oldu. Milli Takım'dan Galatasaray'a moralli dönen yıldız oyuncu, Gençlerbirliği maçında da forvette oynamaya hazırlanıyor. İcardi'yi hazır bulmayan Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda sezon başında olduğu gibi Barış Alper'i 9 numara olarak kullanacak.