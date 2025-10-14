Barış Alper olmadı İcardi’yi istiyorlar!

Barış Alper Yılmaz'a maaş olarak astronomik bir teklif yapan ancak Galatasaray'ın beklentilerinin altında kalan Suudi Arabistan ekibi NEOM, bu kez de Mauro İcardi için kolları sıvadı. Peşinde Club America, Penarol ve Estudiantes olan, Torino'nun da kanca attığı Arjantinli yıldız için NEOM'un, ara transfer döneminde hamlesini gerçekleştireceği bildirildi. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan kulübünün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki forvete iki yıllık, toplam 20 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme teklif edeceği vurgulandı. Galatasaray'a yapılacak bonservis önerisiyle ilgili ise bir bilgi verilmedi.

'10 MİLYON EURO İMKÂNSIZ'

İcardi'nin menajeri de yeni kontrat konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun G.Saray'dan beklediği yeni sözleşme için konuşan Elio Pino, şu anda kazandığı 10 milyon Euro'yu işaret ederek, "Aynı maaş imkânsız olur" ifadelerini kullandı ve zam talebinde bulunacaklarının sinyalini verdi.