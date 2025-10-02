Barış Alper planı işledi

Liverpool'u Osimhen'in golüyle deviren Galatasaray'a penaltıyı Barış Alper Yılmaz kazandırdı. Skora etki eden milli oyuncu, 1 ay önce yaşadığı transfer krizini taraftarına unutturdu. Yönetim, teknik heyetin takımda kalmasını istediği Barış Alper için belirlediği 50 milyon Euro bonservis bedelinde geri adım atmamıştı.
Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan astronomik teklif alan milli yıldıza göre Şampiyonlar Ligi planlaması yapıldı. 25 yaşındaki oyuncunun takımda kalması kesinleşince, ücretine zam yapılarak (200 milyon TL garanti ücret) motivasyonu artırıldı. Avrupalı scoutların takip ettiği Barış Alper'e devre arasında cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.