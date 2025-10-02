Barış Alper planı işledi

Liverpool'u Osimhen'in golüyle deviren Galatasaray'a penaltıyı Barış Alper Yılmaz kazandırdı. Skora etki eden milli oyuncu, 1 ay önce yaşadığı transfer krizini taraftarına unutturdu.Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan astronomik teklif alan milli yıldıza göre Şampiyonlar Ligi planlaması yapıldı. 25 yaşındaki oyuncunun takımda kalması kesinleşince, ücretine zam yapılarak (200 milyon TL garanti ücret) motivasyonu artırıldı.