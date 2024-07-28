Barış Alper’e Boey tarifesi!

ARA transfer döneminde Sacha Boey'yi 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini bu oyuncuya göre belirledi.Bu karar, Barış Alper Yılmaz'a da iletildi. Galatasaray'ın satmak istemediği yıldız futbolcunun hayalinde Premier Lig var ancak 2000 doğumlu oyuncu transferi için aceleci değil. Sarıkırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'ni heyecanla bekleyen Barış Alper'in, burada göstereceği performansla devre arasında Sacha Boey'ye benzer bir teklif alacağını düşünüyor.