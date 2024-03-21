Barış Alper’e joker ödülü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bu sezon taşın altına sonuna kadar elini koyan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor.teknik direktörü Okan Buruk'un tam anlamıyla jokeri oldu.10 milyon TL garanti ücret, 16 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesinde yazan rakamlar kademeli olarak artırıldı.Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlarken performansıyla da dikkat çekti.Yönetim, 23 yaşındaki yıldızı için kapıyıaçacak. Bu ve üstündeki tüm rakamlarda oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.GALATASARAY bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, Barış Alper Yılmaz 46 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Sadece cezası nedeniyle Sivas'ta oynamayan yıldız futbolcu, 29 maça ilk 11'de başladı ve 4 gol-7 asistlik katkı sağladı.