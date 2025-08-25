Barış Alper’i linç etmeyelim

.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrası kazanmanın önemine değindi. Barış Alper Yılmaz içinse şunları söyledi: "Barış'ı çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onda emeği çok... Yanlış anlaşılmalar olabilir. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir.Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Süreci doğru yürütmemiz ve onu geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın G.Saray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Maçtan önce takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımın yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."