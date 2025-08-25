Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Barış Alper’i linç etmeyelim
Buruk, Barış Alper Yılmaz’a destek verip, “Barış’ın G.Saray’a sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. Linç etmememiz gerekiyor, ona sahip çıkalım. Genç oyuncu, hata da yapabilir” dedi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyet sonrası kazanmanın önemine değindi. Barış Alper Yılmaz içinse şunları söyledi: "Barış'ı çok seviyorum. Emeği çok, Galatasaray'ın da onda emeği çok... Yanlış anlaşılmalar olabilir. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Yaşanan bu durumu takıma yansıtmaması önemliydi. Barış'ı bu sebeple takımdan ayırdık. Takım arkadaşlarına da zarar verebilirdi. Bunun da önüne geçtik. Süreci doğru yürütmemiz ve onu geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın G.Saray'a olan sevgisinde hiçbir şey eksilmedi. Barış'ı linç etmememiz gerekiyor. Ona sahip çıkalım. Maçtan önce takım arkadaşlarına gruptan başarılar diledi. Takımın yanında olduğunu gösterdi. Bu da önemli."

