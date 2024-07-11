Barış bizimle kalmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basının sorularını yanıtladı. EURO 2024'te başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz ve milli futbolcuları kutlayan Buruk,Barış'ın gelişimini gören, onunla çalışan, birçok mevkide kullanan ve onu bu turnuvaya hazırlayan teknik adam olarak beni çok sevindirdi.Abdülkerim, Kaan ve Kerem de çok fazla maç oynadı. Milli Takım'a hizmet etmeleri kulübümüz açısından gurur verici.sözleriyle olası bir transferin de önünü kapattı.Batshuayi transferini değerlendiren Buruk,Mertens, forvet özellikli bir 10 numara. İcardi'nin yanında değerlendirdiğimiz maçlar oldu. Zaten rakibi her zaman rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyoruz. Oyuncu hareketliğine bakınca farklı profiller olabiliyor.Mertens'i aynı zamanda orta sahada da kullandık. Bu da formasyonlardan biriydi. Yine aynı şey olacak.Arkadaşlarına adapte oldu. Takımı, ligi tanıyor. Bizim için önemli bir transfer oldu" diye konuştu.Galatasaray'ın hocası Buruk, transfer bekleyen taraftara damesajı verip, şunları söyledi:Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz.Her mevki ile ilgili çalışmamız var. Biz uzun vadede takımı başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Ben sabırlı olunmasını, bize güvenilmesini istiyoruz.O anlamda da çok şanslıyız."oyuncu kuralında hızlı değişiklikler olduğunu bunun da kendilerini biraz kısıtladığını söyleyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu anlamda her şey hızlı değişiyor ülkemizde. Bunda da adapte olma sorunu oluyor. 12 yabancı sizi biraz kısıtlıyor. 2 tane yabancı almak istiyoruz. Onun yanında Türk oyuncular olursa opsiyonlara bakacağız."BARIŞAlper'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı olan Keçiörengücü'nün Başkanı Sedat Tahiroğlu, milli futbolcuyu Liverpool, Arsenal ve Borussia Dortmund'un istediğini söyledi. Tahiroğlu, 24 yaşındaki yıldızın 30 milyon Euro civarında satılabileceğini de sözlerine ekledi.