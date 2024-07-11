Barış bizimle kalmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basının sorularını yanıtladı. EURO 2024'te başarılı bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz ve milli futbolcuları kutlayan Buruk, "Turnuvada milli takım olarak iki önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper Yılmaz diğeri de Ferdi Kadıoğlu.
Barış'ın gelişimini gören, onunla çalışan, birçok mevkide kullanan ve onu bu turnuvaya hazırlayan teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu sezon toplamda 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel ve mental olarak yürütmek çok büyük bir başarı.
Abdülkerim, Kaan ve Kerem de çok fazla maç oynadı. Milli Takım'a hizmet etmeleri kulübümüz açısından gurur verici. Barış, oynadığı rakiplerin hepsine üstünlük kurdu. Önü çok açık. İnşallah bizimle birlikte yolu açık olur"
sözleriyle olası bir transferin de önünü kapattı.
BATSHUAYİ'Yİ ÖNDEKI İKİLİDE KULLANACAĞIZ
Batshuayi transferini değerlendiren Buruk, "Biz oyun formatı olarak tam 4- 2-3-1 oynamıyoruz.
Mertens, forvet özellikli bir 10 numara. İcardi'nin yanında değerlendirdiğimiz maçlar oldu. Zaten rakibi her zaman rakibi 4-4-2 şeklinde karşılıyoruz. Oyuncu hareketliğine bakınca farklı profiller olabiliyor. Batshuayi'yi bu sistem içinde önde ikilide kullanacağız.
Mertens'i aynı zamanda orta sahada da kullandık. Bu da formasyonlardan biriydi. Yine aynı şey olacak. Batshuayi'nin avantajı hızlı şekilde geldi ve takıma katıldı. Gerçekten uzun yıllardır burada oynuyormuş gibi.
Arkadaşlarına adapte oldu. Takımı, ligi tanıyor. Bizim için önemli bir transfer oldu" diye konuştu.
TARAFTARA SABIRLI OLUN MESAJI VERDİ
Galatasaray'ın hocası Buruk, transfer bekleyen taraftara da 'Rahat olun'
mesajı verip, şunları söyledi: "En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı olmalı diye düşünüyorum. Üst üste iki yıl şampiyon olan bir takım ve oturmuş bir kadro var.
Transfer yapmak için hiçbir zaman transfer yapmadık. En çok istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Galatasaray taraftarını erken transferle değil, doğru isimlerle mutlu edeceğiz. Bir sağ bek ve orta saha transferi düşünüyoruz.
Her mevki ile ilgili çalışmamız var. Biz uzun vadede takımı başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Ben sabırlı olunmasını, bize güvenilmesini istiyoruz. Başkanımız da her zaman 'Hangi oyuncuyu istiyorsanız, en doğrusunu gidin alın' diyor. Burada bir kısıtlama yok.
O anlamda da çok şanslıyız."
YABANCIDA 12 BİZİ ZORLAR
Yabancı
oyuncu kuralında hızlı değişiklikler olduğunu bunun da kendilerini biraz kısıtladığını söyleyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: " Yabancı sınırı 12... 17'den 14+3'e bu sene de 12'ye düştü. Çok hızlı bir düşüş bu. Biz Yusuf Demir ve Ross'u 21 yaş altı oyuncu olarak aldık. Şu an elimizde yabancı olarak duruyor.
Bu anlamda her şey hızlı değişiyor ülkemizde. Bunda da adapte olma sorunu oluyor. 12 yabancı sizi biraz kısıtlıyor. 2 tane yabancı almak istiyoruz. Onun yanında Türk oyuncular olursa opsiyonlara bakacağız."
AVRUPA'DAN 3 KULÜP PEŞİNDE
BARIŞ
Alper'in sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı olan Keçiörengücü'nün Başkanı Sedat Tahiroğlu, milli futbolcuyu Liverpool, Arsenal ve Borussia Dortmund'un istediğini söyledi. Tahiroğlu, 24 yaşındaki yıldızın 30 milyon Euro civarında satılabileceğini de sözlerine ekledi.