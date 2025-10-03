Barış yeniden değerlendi

G
.Saray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maç Avrupalı scoutlar tarafından yakından takip edildi. Penaltının kahramanı olan ve girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazanan Barış Alper Yılmaz, tekrar Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Barış Alper için scoutların hepsi olumlu rapor gönderdi. İngiltere'den West Ham ve İtalya'dan Bologna'nın kapısını çaldığı sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklifi de kabul etmemişti.
Barış Alper'e 50 milyon Euro değer biçen Galatasaray, bu rakamı ara transfer döneminde masasında görmeyi bekliyor