Barış yoksa Osimhen var!

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, 3. haftada Kayseri-spor'a konuk olacak. Gaziantep ve Karagümrük'e karşı forvette Barış Alper Yılmaz'la mücadele eden sarı-kırmızılı takımda artık sahne Victor Osimhen'in.Barış dışında Galatasaray adına bir başka önemli eksik Lemina. Sakatlığı nedeniyle haftayı tedavi olarak geçiren Gabonlu orta saha yerine Kaan Ayhan görev yapacak.