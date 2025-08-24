Barış yoksa Osimhen var!

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, 3. haftada Kayseri-spor'a konuk olacak. Gaziantep ve Karagümrük'e karşı forvette Barış Alper Yılmaz'la mücadele eden sarı-kırmızılı takımda artık sahne Victor Osimhen'in. Barış Alper'in kadroya alınmadığı Kayseri deplasmanında ileri uçta Victor Osimhen olacak.
Barış dışında Galatasaray adına bir başka önemli eksik Lemina. Sakatlığı nedeniyle haftayı tedavi olarak geçiren Gabonlu orta saha yerine Kaan Ayhan görev yapacak. Sanchez ağrılarına rağmen Kayseri kafilesinde yerini aldı ve oynamak istediğini hocası Okan Buruk'a söyledi.