Barış’a ‘dev’ prim!

G.Saray'da kaldığını açıklayan Barış Alper Yılmaz, Neom'a transferini unuttu ve tekrar sarı-kırmızılı takıma konsantre oldu. A Milli Takım'dan Kemerburgaz'a motive dönen Barış Alper, antrenmanlarda eski haline döndü.
Hırslı çalışan, takım arkadaşları ile sık sık şakalaşan yıldız oyuncu, tesisteki pozitif havasıyla dikkat çekiyor. Yönetim ise garanti ücreti 100 milyon TL olan Barış Alper'e jest hazırlığında. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi performansına bağlı 50 milyon TL'ye yakın prim düşünülüyor.