Barış’a ‘dev’ prim!

G.Saray'da kaldığını açıklayan Barış Alper Yılmaz, Neom'a transferini unuttu ve tekrar sarı-kırmızılı takıma konsantre oldu.Hırslı çalışan, takım arkadaşları ile sık sık şakalaşan yıldız oyuncu, tesisteki pozitif havasıyla dikkat çekiyor. Yönetim ise garanti ücreti 100 milyon TL olan Barış Alper'e jest hazırlığında.