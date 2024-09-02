Barışalım artık!

Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir başka yıldızı Hakim Ziyech'i 11'den kesip yerli oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a güvendi.Barış Alper Yılmaz, attığı klas golün pasını veren Kerem Aktürkoğlu ile sevincini coşkulu şekilde paylaştı.Bu durum en çok sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. Sezon başındaBir önceki Konyaspor deplasmanında da milli oyuncuların fotoğraflarının olduğu pankart "Bizi yine siz şampiyon yapacaksınız'' yazısıyla tribüne asılmıştı.