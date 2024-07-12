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Giriş Tarihi: 12.7.2024

Barış&Davinson 60 milyon euro

MEHMET ÖZCAN
Barış&Davinson 60 milyon euro

EURO 2024’te öne çıkan Barış Alper için Aston Villa nabız yoklarken G.Saray, 35 milyon Euro fiyat biçti Copa America finalisti Kolombiya’nın emniyet kemeri Davinson Sacnhez’de ise taban 25 milyon Euro

Bu sezon EURO 2024 ve Copa America'da başarılı performansları ile gündeme damga vuran Barış Alper Yılmaz ile Davinson Sanchez için G.Saray yönetimi de taban fiyatını belirledi. A Milli Takım ile Almanya'da göz dolduran Barış Alper için sarı-kırmızılı yönetim, en az 35 milyon Euro (1 milyar 250 milyon TL) bekliyor. Copa America'da Uruguay'ı devirerek finale çıkan Kolombiya'nın formasını giyen ve son karşılaşmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez'e de 25 milyon Euro (892 milyon TL) değer biçildi. Yönetim, Barış Alper- Sanchez ikilisinden tam 60 milyon Euro (2 milyar 141 milyon TL) gelir elde etmeyi düşünüyor. İki oyuncunun Premier Lig'den talipleri bulunuyor. Everton; Sanchez'e, Aston Villa da Barış Alper'e teklif hazırladı.

COPA AMERİCA'YA DAMGA VURDU
Davinson, Uruguay'ı yarı finalde 1-0 yendikleri mücadeleye damgasını vurdu. Kolombiyalı stoper, takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan ismi olurken, hava topunu hiç kaybetmedi.
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Barış&Davinson 60 milyon euro
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