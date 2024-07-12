Barış&Davinson 60 milyon euro

Bu sezon EURO 2024 ve Copa America'da başarılı performansları ile gündeme damga vuranileiçin G.Saray yönetimi de taban fiyatını belirledi. A Milli Takım ile Almanya'da göz dolduran Barış Alper için sarı-kırmızılı yönetim, en azbekliyor. Copa America'da Uruguay'ı devirerek finale çıkan Kolombiya'nın formasını giyen ve son karşılaşmanın kilit ismi olan Davinson Sanchez'e dedeğer biçildi. Yönetim, Barış Alper- Sanchez ikilisinden tamgelir elde etmeyi düşünüyor. İki oyuncunun Premier Lig'den talipleri bulunuyor.Davinson, Uruguay'ı yarı finalde 1-0 yendikleri mücadeleye damgasını vurdu. Kolombiyalı stoper, takımın en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan ismi olurken, hava topunu hiç kaybetmedi.