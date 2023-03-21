Baş ağrısı Feghouli!

G.Saray'ın başı futbolcuların alacak davalarıyla derde girdi. Sarı-kırmızılılar ara transferde Torreira'nın yetiştirme ücreti sebebiyle kısa süreliğine transfer yasağıyla karşılaşmıştı. Yönetim, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış veüçlüsünü kadrosuna katmıştı. G.Saray'a bir kez daha transfer yasağı geldi.Sezon başında Aslan'ı FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi. Sarıkırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikteödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti. Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyeniçeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulundu. Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu.2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Şu anda Karagümrük'te oynuyor.G.SARAY, son iki haftada yaşanan hakem hatalarının ardından basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Bugün 15.00'te Nef Stadyumu'nda basının karşısına Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un çıkması bekleniyor. Toplantıda ana gündem maddesi MHK Başkanı Lale Orta olacak. Yayıncı kuruluşa gönderdiği mesajlar ortaya çıkan Orta'nın istifasını isteyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, TFF'ye gerekli reaksiyonu alması yönünde çağrıda bulunacak. Kasımpaşa ve Konyaspor maçında Galatasaray aleyhine yapılan hakem hataları da tek tek irdelenecek.maçında kurtarıcı olarak sahaya çıkan ancak bekleneni veremeyen Zaniolo'yu hırs bastı. İtalyan medyası, 23 yaşındaki oyuncunun Mancini tarafından A Milli Takım kadrosuna çağrılacağını sık sık dillendirirken açıklanan kadroda kendini göremeyen futbolcu hayal kırıklığı yaşadı. Mancini, Zaniolo'nun henüz hazır olmadığını söylerken,dedi.