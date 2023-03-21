Baş ağrısı Feghouli!

Son 3 aylık maaşı, primleri ve bonusları için FIFA’ya giden Feghouli, 1.6 milyon Euro’luk davayı kazandı. Aslan’a yaz dönemi için transfer yasağı geldi. Yönetim parayı ödeyip yasağı kaldıracak
G.Saray'ın başı futbolcuların alacak davalarıyla derde girdi. Sarı-kırmızılılar ara transferde Torreira'nın yetiştirme ücreti sebebiyle kısa süreliğine transfer yasağıyla karşılaşmıştı. Yönetim, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış ve KaanAyhan-Zaniolo-Adekugbe üçlüsünü kadrosuna katmıştı. G.Saray'a bir kez daha transfer yasağı geldi.
EV KİRASINI DA ALACAK!
Sezon başında Aslan'ı FIFA'ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi. Sarıkırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli'ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyonEuro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti. Cezayirli yıldız; Galatasaray'dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyetbonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA'ya şikâyette bulundu. Feghouli'nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.
20 MİLYON EURO ALDI
Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro'dan fazla parayı cebine koydu. 162 maçta 34 gol-32 asistlikperformans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Şu anda Karagümrük'te oynuyor.
ORTA İÇİN ÖZELBASIN TOPLANTISI
G.SARAY, son iki haftada yaşanan hakem hatalarının ardından basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Bugün 15.00'te Nef Stadyumu'nda basının karşısına Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un çıkması bekleniyor. Toplantıda ana gündem maddesi MHK Başkanı Lale Orta olacak. Yayıncı kuruluşa gönderdiği mesajlar ortaya çıkan Orta'nın istifasını isteyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, TFF'ye gerekli reaksiyonu alması yönünde çağrıda bulunacak. Kasımpaşa ve Konyaspor maçında Galatasaray aleyhine yapılan hakem hataları da tek tek irdelenecek.
MANCINI'DEN ZANİOLO İTİRAFI Konya maçında kurtarıcı olarak sahaya çıkan ancak bekleneni veremeyen Zaniolo'yu hırs bastı. İtalyan medyası, 23 yaşındaki oyuncunun Mancini tarafından A Milli Takım kadrosuna çağrılacağını sık sık dillendirirken açıklanan kadroda kendini göremeyen futbolcu hayal kırıklığı yaşadı. Mancini, Zaniolo'nun henüz hazır olmadığını söylerken, "Zaniolo daha yeniiyileşti ve henüz %100 durumda değil.G.Saray'da 90 dakika bir maçta oynamadı.Bu yüzden Milli Takımda değil. İyi performansgösterirse, aramızda olacak" dedi.