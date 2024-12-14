Başkan Özbek’e 30 gün G.Saray’a 785 bin ceza

Futbol Federasyonu, kulüp sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamalarında kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Özbek'e ayrıca 360 bin TL'lik para cezası da kesildi. Sivasspor maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar ile takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı
da sarı-kırmızılı kulüp toplam 785 bin 250 lira para cezasına çaptırıldı. Sivas'a ise 258 bin TL fatura çıktı. Bu arada Disiplin Kurulu, F.Bahçe'ye 648 bin, Beşiktaş'a ise 468 bin lira ceza verdi.