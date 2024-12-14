Başkan Özbek’e 30 gün G.Saray’a 785 bin ceza

Futbol Federasyonu, kulüp sosyal medyasından yapmış olduğu açıklamalarındaGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. Özbek'e ayrıca 360 bin TL'lik para cezası da kesildi. Sivasspor maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar ileda sarı-kırmızılı kulüp toplam 785 bin 250 lira para cezasına çaptırıldı. Sivas'a ise 258 bin TL fatura çıktı.