Batshuayi için 4-4-2!

Geçen sezon asist (16) rekoru kıran ve kazanılan üst üste 2 şampiyonlukta başrolü oynayan Dries Mertens, 2024-25 dönemine ise tutuk başladı ve ilk 4 resmi maçında skor katkısı yapamadı. Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında Young Boys deplasmanında devrede oyundan alınan Belçikalı 10 numara, rövanşta ilk 11'de düşünülmüyor. Mertens'in forması için iki aday var: Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi. Teknik direktör Okan Buruk, Galata-saray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmezse Faslı yıldız Ziyech yeniden 10 numara rolünü üstlenecek. Diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta Mauro İcardi'yi tamamlayacak.