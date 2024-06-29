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Giriş Tarihi: 29.6.2024

Batshuayi pazartesi İstanbul’da olacak

Batshuayi pazartesi İstanbul’da olacak
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul'a geliyor. Yarın ya da en genç pazartesi günü Türkiye'de olması beklenen Belçikalı golcüyü, sarıkırmızılıların pazartesi KAP'a bildirmesi bekleniyor. Batshuayi'nin transfer videosu ise 2 veya 3 Temmuz tarihlerinde duyurulacak. Sağlık kontrollerinden geçecek 30 yaşındaki forvet, Galatasaray'da 3 Temmuz'da başlayacak çalışmalara katılacak. Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.
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Batshuayi pazartesi İstanbul’da olacak
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