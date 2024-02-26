Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta Mauro İcardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmiş,İcardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.İcardi'nin konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Ben bir şey yapmadım" derken,ifadelerini kullandığı belirtildi.