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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Ben bir şey yapmadım!

MEHMET ÖZCAN
Ben bir şey yapmadım!

Tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edilen G.Saray’ın golcüsü, arkadaşlarına “Ben bir şey yapmadım. Bu konunun abartılması da anlamsız” diyerek dert yandı

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği maçta Mauro İcardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmiş, Arjantinli yıldız, kameralara yansıyan görüntüler nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Olağanüstü bir toplantı yapılıp, ceza verilmemesi halinde bugün Antalyaspor'a karşı forma giymesinde bir sıkıntı olmayan İcardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

CEZA ALMAK ÖNEMLİ DEĞİL AMA!
İcardi'nin konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Ben bir şey yapmadım" derken, "Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
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Ben bir şey yapmadım!
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