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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Ben de en iyisini yapmalıyım!

Ben de en iyisini yapmalıyım!

Okan Buruk: Tur için oyuncularım ve ben en iyi performansı göstermeliyiz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Slovenya'da yaptığı açıklamada kazanarak dönmek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. Biz toparlanma sürecindeyiz. Şampiyonlar Ligi hem maddi hem de manevi açından çok önemli. Oyuncularımdan ve kendimden en iyi performansı bekliyorum. Oyuncularımın en iyisini vereceğini düşünüyorum, vermeleri de gerekir. Zaha, 2 gün takımla birlikte antrenman yaptı. Rövanş maçıyla beraber süre alacak, onu riske etmek istemiyoruz. Bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz, ilk tercihimiz eski oyuncumuz Rashica" dedi. Basın toplantısına katılan Mertens ise "36 yaşındayım ama kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum. Haftada iki maç oynamaya alışığım. Bu sezon son sezonum olacak. Farklı şeyler denemek istiyorum" ifadesini kullandı.

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Ben de en iyisini yapmalıyım!
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