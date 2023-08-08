Ben de en iyisini yapmalıyım!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Slovenya'da yaptığı açıklamada kazanarak dönmek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı.Şampiyonlar Ligi hem maddi hem de manevi açından çok önemli. Oyuncularımdan ve kendimden en iyi performansı bekliyorum. Oyuncularımın en iyisini vereceğini düşünüyorum, vermeleri de gerekir. Zaha, 2 gün takımla birlikte antrenman yaptı.onu riske etmek istemiyoruz.dedi. Basın toplantısına katılanise "36 yaşındayım ama kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum. Haftada iki maç oynamaya alışığım.Farklı şeyler denemek istiyorum" ifadesini kullandı.