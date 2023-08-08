Ben de en iyisini yapmalıyım!

Okan Buruk: Tur için oyuncularım ve ben en iyi performansı göstermeliyiz
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Slovenya'da yaptığı açıklamada kazanarak dönmek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. Biz toparlanma sürecindeyiz. Şampiyonlar Ligi hem maddi hem de manevi açından çok önemli. Oyuncularımdan ve kendimden en iyi performansı bekliyorum. Oyuncularımın en iyisini vereceğini düşünüyorum, vermeleri de gerekir. Zaha, 2 gün takımla birlikte antrenman yaptı. Rövanş maçıyla berabersüre alacak, onu riske etmek istemiyoruz. Birkanat oyuncusu dahaalmak istiyoruz, ilk tercihimizeski oyuncumuzRashica" dedi. Basın toplantısına katılan Mertens ise "36 yaşındayım ama kendimi 25 yaşında gibi hissediyorum. Haftada iki maç oynamaya alışığım. Bu sezon son sezonumolacak. Farklı şeyler denemek istiyorum" ifadesini kullandı.