Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Ben hazırım formayı istiyorum
Giriş Tarihi: 7.1.2023

Ben hazırım formayı istiyorum

MEHMET ÖZCAN
Ben hazırım formayı istiyorum

20 günlük tedavisi tamamlanan Mauro İcardi, Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıkmak istiyor. Golcü oyuncu, Okan Buruk ile görüşüp ısrarcı olurken yeşil ışığı da aldı

Dünya Kupası arasındaki antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan İcardi, geçen hafta saha çalışmalarına başladı ve perşembe günü takıma katıldı. İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.

GOMİS BU KEZ KULÜBEDE
Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, İcardi'nin iki aylık maç eksiği. Buruk, ileri uçtaki Gomis-İcardi tercihine henüz karar vermedi. Ancak İcardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinin önemini biliyorum. Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Beşiktaş'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor. Okan Buruk'la konuşup fiziksel açıdan hazır olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, forma yarışında Gomis'in bir adım önüne geçti.

DERBİ PRİMİ: 10 MİLYON TL
Başakşehir ve Sivas deplasmanlarını kazanan Galatasaray'da oyuncular 5'er milyon TL galibiyet primi ile ödüllendirilmişti. Yönetim, bu rakamı derbiye özel 10 milyon TL'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı takım Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerse 10 milyon TL prim alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
Mardin'de üç ailenin karıştığı kavgada silah ve bombalar kullanıldı: 5 yaralı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!
SON DAKİKA: 2. el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum'dan orta gelir konut projesi açıklaması
Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ben hazırım formayı istiyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA