Ben hazırım formayı istiyorum

20 günlük tedavisi tamamlanan Mauro İcardi, Kadıköy’de ilk 11’de sahaya çıkmak istiyor. Golcü oyuncu, Okan Buruk ile görüşüp ısrarcı olurken yeşil ışığı da aldı
Dünya Kupası arasındaki antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan İcardi, geçenhafta saha çalışmalarına başladı ve perşembegünü takıma katıldı. İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.
GOMİS BU KEZ KULÜBEDE
Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, İcardi'nin iki aylık maç eksiği. Buruk, ileriuçtaki Gomis-İcardi tercihine henüz karar vermedi. Ancak İcardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Kendimi çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe derbisinin öneminibiliyorum. Oynamak istiyorum" dediği öğrenildi. Beşiktaş'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor. Okan Buruk'lakonuşup fiziksel açıdanhazır olduğunu söyleyen29 yaşındaki futbolcu, forma yarışındaGomis'in bir adım önüne geçti.
DERBİ PRİMİ: 10 MİLYON TL
Başakşehir ve Sivas deplasmanlarını kazanan Galatasaray'da oyuncular 5'er milyon TL galibiyet primi ile ödüllendirilmişti. Yönetim, bu rakamı derbiye özel 10 milyon TL'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı takım Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerse 10 milyon TL prim alacak.