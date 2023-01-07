Ben hazırım formayı istiyorum

Dünya Kupası arasındaki antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti.İdmanın tamamında yer alan Arjantinli forvet, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak.Teknik direktör Okan Buruk'u düşündüren tek şey, İcardi'nin iki aylık maç eksiği.Ancak İcardi'nin hocasıyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği vedediği öğrenildi. Beşiktaş'a iki gol atan yıldız forvetten sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe karşısında da gol bekliyor.Başakşehir ve Sivas deplasmanlarını kazanan Galatasaray'da oyuncular 5'er milyon TL galibiyet primi ile ödüllendirilmişti. Yönetim, bu rakamı derbiye özel 10 milyon TL'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı takım Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerse 10 milyon TL prim alacak.