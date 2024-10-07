Ben kurtuldum Gio eleştirilir!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine ülkede yaşanan kadın cinayetlerine değinerek başladı. Bu olayları kınadığını aktaran tecrübeli hoca,dedi. Kendisine yapılan eleştirilerin umurunda olmadığını da söyleyen Buruk, "Bunların olması gerek ama umurumda değil. Benim kaybedecek vaktim yok. Eleştiriler beni etkilemiyor.Beni eleştirmezler. Bugün (dün) ben kurtuldum, Giovanni van Bronckhorst'u eleştirirler. Yendiğimizde Mourinho eleştirildi. İki hafta ben eleştirildim. Şimdi de Beşiktaş'ın hocasını eleştirirler" diye espri yaptı.Son dönemde fiziksel durumuyla ilgili eleştirilen Barış Alper hakkında ise 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Barış bir insan.Bu futbolcuların bu kadar maç oynaması bile mucize. Bugünkü (dünkü) performansını beğendim." ifadelerini kullandı. İcardi ile ilgili de şöyle konuştu: "Bu maçta da çok koştu, hücumda baskı yaptı, oyuna girmeye çalıştı. Sakatlıktan gelen oyuncunun bu kadar takımın içine girmesi, iyi niyetli olması, takımını sevmesi ve değer vermesi, oynamak istemesi çok önemli. Bizim yıldızımız. Oynadığı futboldan ve performansından memnunum.Kasımpaşa maçında sakatlanan Victor Osimhen, Letonya'ya Avrupa sınavına götürülmemişti. Alanyaspor müsabakasında da riske edilmeyen Nijeryalı oyuncu, milli takımdan da affını istedi. Alanya karşılaşmasında arkadaşlarına tribünden destek veren, taraftarları selamlayan Osimhen'in milli arada yüzde yüz hazır hale gelmesi planlanıyor.GALATASARAY önce Kasımpaşa, ardından da Avrupa'da RFS maçında öne geçen taraf olmasına rağmen sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuçlar alınsa bile taraftar takımına küsmedi. Alanyaspor maçında RAMS Park büyük ölçüde doldu. Bu arada Galatasaray tribünleri üst üste yaşanan çocuk ve kadın ölümlerine açtıkları pankartla tepki verdi.