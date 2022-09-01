Berkan kalsın Taylan gitsin

Okan Buruk, Taylan Antalyalı’nın biletini keserken, yerli sınırını da düşünerek Berkan’ı kadroda istedi
Orta sahaya üç önemli takviye (Sergio Oliveira, Midtsjö, Torreira) yapan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan kiralık olarak yollandı. Forma şansı bulamayanyerlilerden TaylanAntalyalı'nın da bileti kesildi. Berkan Kutlu'yu yerli sınırını da düşünerek takımda tutma kararı alan teknik direktör Okan Buruk, Taylan'ı ise kadroda düşünmüyor. Gaziantepve Alanyaspor'dan teklifleralan 27 yaşındaki oyuncununayrılması bekleniyor. Deneyimli orta saha, son 3 maçta kadroya alınmamıştı.