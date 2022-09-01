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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Berkan kalsın Taylan gitsin

Berkan kalsın Taylan gitsin

Okan Buruk, Taylan Antalyalı’nın biletini keserken, yerli sınırını da düşünerek Berkan’ı kadroda istedi

Orta sahaya üç önemli takviye (Sergio Oliveira, Midtsjö, Torreira) yapan Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan kiralık olarak yollandı. Forma şansı bulamayan yerlilerden Taylan Antalyalı'nın da bileti kesildi. Berkan Kutlu'yu yerli sınırını da düşünerek takımda tutma kararı alan teknik direktör Okan Buruk, Taylan'ı ise kadroda düşünmüyor. Gaziantep ve Alanyaspor'dan teklifler alan 27 yaşındaki oyuncunun ayrılması bekleniyor. Deneyimli orta saha, son 3 maçta kadroya alınmamıştı.

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Berkan kalsın Taylan gitsin
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