Berkan Kutlu taraftar mutlu

Sezon başında ayrılık için topun ağzında olan 24 yaşındaki orta saha gitmedi, savaştı sonunda gönülleri fethetti
Geçen sezon kötü giden lig performansının ardından tepkiler de yerli oyuncular üzerinde yoğunlaşırken ilk sırada da Berkan Kutlu vardı. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan milli futbolcu, sezon sonunda ayrılacaklar listesinin de zirvesindeydi. Sarı-kırmızılılar takımı yeni baştan kurarken bu ortamda Emre Kılınç ile Taylan Antalyalıda taraftarın tepkisinin odağı olmaları nedeniyleısrarla gitmek istediklerini iletti. Berkan ise G.Saraylı olduğunu ve forma giymek için elinden geleni yapacağını söyleyip bir şans daha istedi.
TAKIMIN DİNAMOSU
24 yaşındaki oyuncu, A.Gücü maçı ile birlikte yeniden taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı. Kaptığı 3 top ile sarı-kırmızılıların en iyisi olan Berkan, girdiği 15 ikili mücadelenin12'sini kazandı, 2hava topu aldı ve bitmek tükenmekbilmeyen eforu ile detakımın ayakta kalan ismiydi.
TORREİRA DÖNÜYOR
BÜYÜKANNESI Susana Acosta'yı kaybeden Lucas Torreira, kulüpten aldığı özel izinle salı günü ülkesi Uruguay'a uçtu. Ankaragücü maçını kaçıran Torreira, Fenerbahçe derbisine yetişiyor. En geç bu akşam İstanbul'da olacak Uruguaylı ön libero, yarınki taktik çalışmada yerini alacak.