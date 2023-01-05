Berkan Kutlu taraftar mutlu

Geçen sezon kötü giden lig performansının ardından tepkiler de yerli oyuncular üzerinde yoğunlaşırken ilk sırada da Berkan Kutlu vardı. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro'ya alınan milli futbolcu, sezon sonunda ayrılacaklar listesinin de zirvesindeydi. Sarı-kırmızılılar takımı yeni baştan kurarkenBerkan ise G.Saraylı olduğunu ve forma giymek için elinden geleni yapacağını söyleyip bir şans daha istedi.24 yaşındaki oyuncu, A.Gücü maçı ile birlikte yeniden taraftarın gönlünü fethetmeyi başardı. Kaptığı 3 top ile sarı-kırmızılıların en iyisi olan Berkan,BÜYÜKANNESI Susana Acosta'yı kaybeden Lucas Torreira, kulüpten aldığı özel izinle salı günü ülkesi Uruguay'a uçtu. Ankaragücü maçını kaçıran Torreira, Fenerbahçe derbisine yetişiyor. En geç bu akşam İstanbul'da olacak Uruguaylı ön libero, yarınki taktik çalışmada yerini alacak.