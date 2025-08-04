Berkan’ın aklı La Liga’da

sezon rotasyonda yer alan ve toplamda 42 maçta bin 552 dakika sahada kalan Berkan Kutlu, 1 asistlik katkı vermişti. Kerem Demirbay'ın ayrılığının ardından Berkan da oynayacağı bir takıma gitmek isterken teknik direktör Okan Buruk ise sol bekte de kullandığı oyuncusunun kalmasını istiyor.AS'ın haberine göre satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde (Kontratı 1 yıl uzatılarak gönderilecek) G.Saray'ın bir sonraki satıştan %20'lik payı bulunuyor.