Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk, kadroyu henüz netleştirmedi: 3 forma 7 aday
Giriş Tarihi: 2.11.2022

Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk, kadroyu henüz netleştirmedi: 3 forma 7 aday

MEHMET ÖZCAN
Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk, kadroyu henüz netleştirmedi: 3 forma 7 aday

4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkması beklenen Galatasaray’da 8 isim belli! Ancak sağ bek (Dubois&Boey), sol bek (Emre&Kazımcan) ve sol açık (Kerem-Yunus-Barış) için karar verilmedi

Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kafasında dev maçı oynamaya başladı. İlk 11'i henüz netleştirmeyen Buruk, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya süreceği takımın 8 bankosunu belirledi. Derbide kalede Muslera, savunmada Nelsson-Abdülkerim, orta sahada Torreira ile Oliveira, sağ açıkta Rashica, 10 numarada Mertens ve forvette İcardi'nin görev alması kesinleşti.

MATA VE GOMİS JOKER
Kalan 3 formaya ise 7 aday var. Boey'in cezası bitti ve sağ bekte Dubois ile arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Sol bekte yine yerli olacak ancak Kazımcan'ın durumuna göre Emre Taşdemir tercihi yapılacak. +3 yerli kuralı sayesinde hücum hattında oynayacak kenar oyuncusu belli değil. Kerem, Yunus ve Barış'ın antrenman performansına göre Okan Buruk son kararını verecek. Buruk, Beşiktaş'a karşı tecrübeli yıldızları Mata ve Gomis'i ise kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.

TÜZÜK İÇİN GERİ SAYIM
G.Saray yönetimini derbi öncesi önemli bir sınav bekliyor. Kulübün tüzük kongresi cumartesi sabahı gerçekleşecek. İdari ibrasızlığı ortadan kaldıran, yönetimlerin görev süresini 3 yıldan 2 yıla indiren maddelerin yer aldığı tüzük tadil tasarısı, üyelerin onayına sunulacak

EN ÇOK OKUNANLAR

Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
KPSS TABAN PUANLARI 2022 TABLOSU: ÖSYM atama taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, KPSS'de 60,65,70,75 puanla nereye atanılır?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
Son dakika: Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Menderes Samancılar sosyal medyadan duyurdu
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş derbisi öncesinde Okan Buruk, kadroyu henüz netleştirmedi: 3 forma 7 aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA