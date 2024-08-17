Bi’ Kerem 3 puana yeter

karşı oynadığı 9. ligmaçında ilk golünü atanKerem Aktürkoğlu, bir kezdaha Mauro İcardi ile olan işbirliğindeağları sarstı. Ayrıca İcardi'ninSüper Lig'de en çok asist yaptığı oyuncuda Kerem Aktürkoğlu durumunda.Arjantinli yıldız, hücumdaki arkadaşınatoplamda 5 kez gol pası verdi. İcardi,Konyaspor, Adana Demirspor,Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarındaKerem'e toplam5 gol pası verdi.Takımla Konya'ya gelen Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle son anda Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı. Köhn'ün yerine sol bekte Fransız sağ bek Dubois mecburen görev yaptı. Öte yandan Young Boys maçları için UEFA'ya verilen kadroya Zaha yazılırken Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Oliveira ve Halil Dervişoğlu yer almadı.TAKIMDA kalıp kalmayacağı merak edilen Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı. "G.Saray'daki misyonumu biliyorum" diyen milli oyuncu, şunları söyledi: "Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını en güzel şekilde temsil edeceğim. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Bir gün ben de konuşacağım."yeni transferlerden Gabriel Sara, Hatayspor maçında oyuna sonradan girdikten sonra Konya'da formayı kaptı. Dün ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı 8 numara Sara, bu sezon Berkan ve Kerem Demirbay'ın ardından orta sahada Torreira'nın partneri olan 3. oyuncu oldu. İlk kez maç kadrosuna alınan ve yedek bekleyen Elias Jelert ise 84. dakikada oyuna girdi.