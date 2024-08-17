Bi’ Kerem 3 puana yeter

BİTİRİM İKİLİ İŞBAŞINDA!
Konyaspor'a
karşı oynadığı 9. lig
maçında ilk golünü atan
Kerem Aktürkoğlu, bir kez
daha Mauro İcardi ile olan işbirliğinde
ağları sarstı. Ayrıca İcardi'nin
Süper Lig'de en çok asist yaptığı oyuncu
da Kerem Aktürkoğlu durumunda.
Arjantinli yıldız, hücumdaki arkadaşına
toplamda 5 kez gol pası verdi. İcardi,
Konyaspor, Adana Demirspor,
Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarında
Kerem'e toplam
5 gol pası verdi.
SON ANDA KÖHN ŞOKU!
Takımla Konya'ya gelen Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle son anda Konyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı. Köhn'ün yerine sol bekte Fransız sağ bek Dubois mecburen görev yaptı. Öte yandan Young Boys maçları için UEFA'ya verilen kadroya Zaha yazılırken Yusuf Demir, Eyüp Aydın, Oliveira ve Halil Dervişoğlu yer almadı.
AKTÜRKOĞLU HİÇ RENK VERMEDİ!
TAKIMDA kalıp kalmayacağı merak edilen Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı. "G.Saray'daki misyonumu biliyorum" diyen milli oyuncu, şunları söyledi: "Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını en güzel şekilde temsil edeceğim. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Bir gün ben de konuşacağım."
SARA 11'DE JELERT KULÜBEDE
Galatasaray'da
yeni transferlerden Gabriel Sara, Hatayspor maçında oyuna sonradan girdikten sonra Konya'da formayı kaptı. Dün ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı 8 numara Sara, bu sezon Berkan ve Kerem Demirbay'ın ardından orta sahada Torreira'nın partneri olan 3. oyuncu oldu. İlk kez maç kadrosuna alınan ve yedek bekleyen Elias Jelert ise 84. dakikada oyuna girdi.