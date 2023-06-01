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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Bir devrim yaşanır!

Bir devrim yaşanır!

Ortak kanı; ezeli rekabette geçmişten bugüne yaşananların, gerçekleşmesi mümkün olayları imkânsız hale getirdiği... Ancak alkışın bir fair-play olduğu ve diğer liglerde de uygulandığı, Türkiye’de de yapılırsa tarihe geçeceği yönünde

SORU: Şimdi akıllarda bir soru var. F.Bahçe, pazar günü sahaya şampiyon olarak çıkacak G.Saray'ı alkışlayacak mı? Başkan Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, bizi alkışlar" dedi. İşte SABAH SPOR yazarlarının konuyla ilgili düşünceleri:

MURAT ÖZBOSTAN
Jesus'a kalsa yapar!
Jorge Jesus'a kalsa yapar. Ama böyle bir eylemde bulunmak için teknik kadroya izin verecek makam Başkan Ali Koç... Sezon başından beri ezeli rakibine karşı en ağır ifadeleri kullanan, alaycı açıklamalar yapan, seçimden sonra -ki seçim bitti- Florya için her şeyi açıklayacağım diyen F.Bahçe Başkanı buna izin vermez. Verirse tarihe geçer, güzel olur, alkış alır. Hem F.Bahçe Başkanı hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak.. Pazar günü final olur. F.Bahçe kazanırsa, Ali Bey nefes alır. G.Saray kazanırsa, F.Bahçe bunun altından kalkamaz.

LEVENT TÜZEMEN
Dünyaya haber olur
Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlarsa dünyanın her yerinde haber olur ve Türk futbolunda bir devrim yaşanır. Ama sezon boyunca iki yönetim arasında çok soğuk rüzgârlar esmişti. Bugün Başkan Ali Koç, oyuncularına "Galatasaray'ı alkışlayın" demez, hatta diyemez. Çünkü Antalya maçında tribünlerin tepkisini gördü, istifaya davet edildi. Böyle bir talepte bulunursa taraftardan büyük bir veto yer.




GÜRCAN BİLGİÇ
Sulu maç unutulmadı
Bu tartışma ilk kez 2007'de yaşandı. Öncüsü de biz olduk. Sevgili Levent Tüzemen'le karşılıklı yazıştık. Fenerbahçe, Ali Sami Yen'e şampiyon gitti, bırakın alkışlamayı, tarihe geçen 'Sulu maç' yaşandı. Dolayısıyla ilişkilerde, 'Karşılıklılık' esas ise böyle bir olay yaşanmaz. O zamanki Galatasaray yönetimi sayesinde tren kaçtı. Bana kalsa 'alkışlardım.' Çünkü futbolcular, saygıyı hak ediyor. Meslektaşların birbirine bu onuru yaşatması gerek.

BÜLENT TİMURLENK
Yan yana maç bile izleyemiyoruz ki!
Alkış kültürü bizde yerleşmiş değil. İspanya'da, İngiltere'de bunun örnekleri var. Yapan olduğu gibi yapmayan da var. Fenerbahçe'nin de yapacağını düşünmüyorum. Ancak buradan da Fenerbahçe'ye bir eleştiri çıkmaz. Bizim futbol iklimimizde derbileri başkanlar bile yan yana izleyemezken şimdi bu alkışı beklemek biraz fazla naiflik olur. Fenerbahçe de iyi mücadele etti, daha iyisini Galatasaray yaptı. Pazar günü sezon biterken iyi futbol izleyelim yeter.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Tarihe geçerler
Bütün sporlarda en önemli şey; bana göre Fair-Play ruhudur. Avrupa liglerini devamlı ve yakından takip eden birisi olarak gördüğüm şu ki, önemli liglerde hangi takım daha maçlar bitmeden şampiyon olmuşsa bir sonraki karşılaşmasında onunla oynayan takım rakibini sahaya çıkarken alkışlıyor. Fenerbahçeli futbolcular bunu yaparlarsa bana göre güzel ve tarihe geçecek bir olay yaşanır. Olması kayıp değil, güzellik ve kazançtır. Bekleyip görelim.

ALİ GÜLTİKEN
Kendine saygıdır
Rekabet elbette önemli ama bizim ülkemizde bu süreç biraz sert geçiyor. Ama her şeyin bir sonu var. Süreçle ilgili tartışmalar devam etse de ben alkışın da saha içinde olabileceğini düşünüyorum. Bu bir şekilde rakibin başarısını alkışlamak kadar kendi ortaya koyduğu emeği de alkışlamak demektir. Çünkü rekabetin diğer tarafı olarak bu seviyede bir yarışın oluşmasına katkı verilmiştir. F.Bahçe de G.Saray kadar alkışı hak ediyor.

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