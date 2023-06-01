Bir devrim yaşanır!

Şimdi akıllarda bir soru var. F.Bahçe, pazar günü sahaya şampiyon olarak çıkacak G.Saray'ı alkışlayacak mı? Başkan Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, bizi alkışlar" dedi.Jesus'a kalsa yapar!Jesus'a kalsa yapar. Ama böyle bir eylemde bulunmak için teknik kadroya izin verecek makam Başkan Ali Koç... Sezon başından beriF.Bahçe Başkanı buna izin vermez. Verirse tarihe geçer, güzel olur, alkış alır. Hem F.Bahçe Başkanı hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak.. Pazar günü final olur. F.Bahçe kazanırsa, Ali Bey nefes alır. G.Saray kazanırsa, F.Bahçe bunun altından kalkamaz.Dünyaya haber olurGalatasaray'ı alkışlarsaAma sezon boyunca iki yönetim arasında çok soğuk rüzgârlar esmişti. Bugün Başkan Ali Koç, oyuncularınademez, hatta diyemez. Çünkü Antalya maçında tribünlerin tepkisini gördü, istifaya davet edildi.Sulu maç unutulmadıtartışma ilk kez 2007'de yaşandı. Öncüsü de biz olduk. Sevgili Levent Tüzemen'le karşılıklı yazıştık.Dolayısıyla ilişkilerde,esas ise böyle bir olay yaşanmaz. O zamanki Galatasaray yönetimi sayesinde tren kaçtı. Bana kalsa 'alkışlardım.'Meslektaşların birbirine bu onuru yaşatması gerek.Yan yana maç bile izleyemiyoruz ki!kültürü bizde yerleşmiş değil. İspanya'da, İngiltere'de bunun örnekleri var. Yapan olduğu gibi yapmayan da var. Fenerbahçe'nin de yapacağını düşünmüyorum. Ancak buradan da Fenerbahçe'ye bir eleştiri çıkmaz.Fenerbahçe de iyi mücadele etti, daha iyisini Galatasaray yaptı. Pazar günü sezon biterken iyi futbol izleyelim yeter.Tarihe geçerlersporlarda en önemli şey; bana göre Fair-Play ruhudur. Avrupa liglerini devamlı ve yakından takip eden birisi olarak gördüğüm şu ki, önemli liglerde hangi takım daha maçlar bitmeden şampiyon olmuşsa bir sonraki karşılaşmasında onunla oynayan takım rakibini sahaya çıkarken alkışlıyor.Bekleyip görelim.Kendine saygıdırelbette önemli ama bizim ülkemizde bu süreç biraz sert geçiyor. Ama her şeyin bir sonu var. Süreçle ilgili tartışmalar devam etse de ben alkışın da saha içinde olabileceğini düşünüyorum. Bu bir şekildeÇünkü rekabetin diğer tarafı olarak bu seviyede bir yarışın oluşmasına katkı verilmiştir. F.Bahçe de G.Saray kadar alkışı hak ediyor.