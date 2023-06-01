Ortak kanı; ezeli rekabette geçmişten bugüne yaşananların, gerçekleşmesi mümkün olayları imkânsız hale getirdiği... Ancak alkışın bir fair-play olduğu ve diğer liglerde de uygulandığı, Türkiye’de de yapılırsa tarihe geçeceği yönünde
SORU: Şimdi akıllarda bir soru var. F.Bahçe, pazar günü sahaya şampiyon olarak çıkacak G.Saray'ı alkışlayacak mı? Başkan Dursun Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım, bizi alkışlar" dedi. İşte SABAH SPOR yazarlarının konuyla ilgili düşünceleri:
MURAT ÖZBOSTAN
Jesus'a kalsa yapar! Jorge Jesus'a kalsa yapar. Ama böyle bir eylemde bulunmak için teknik kadroya izin verecek makam Başkan Ali Koç... Sezon başından beri ezeli rakibine karşı en ağır ifadelerikullanan, alaycı açıklamalar yapan, seçimdensonra -ki seçim bitti- Florya için her şeyi açıklayacağımdiyen F.Bahçe Başkanı buna izin vermez. Verirse tarihe geçer, güzel olur, alkış alır. Hem F.Bahçe Başkanı hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak.. Pazar günü final olur. F.Bahçe kazanırsa, Ali Bey nefes alır. G.Saray kazanırsa, F.Bahçe bunun altından kalkamaz.
LEVENT TÜZEMEN
Dünyaya haber olur Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlarsa dünyanın her yerinde haber olurve Türk futbolunda bir devrim yaşanır. Ama sezon boyunca iki yönetim arasında çok soğuk rüzgârlar esmişti. Bugün Başkan Ali Koç, oyuncularına "Galatasaray'ıalkışlayın" demez, hatta diyemez. Çünkü Antalya maçında tribünlerin tepkisini gördü, istifaya davet edildi. Böyle bir talepte bulunursataraftardan büyükbir veto yer.
GÜRCAN BİLGİÇ
Sulu maç unutulmadı Bu tartışma ilk kez 2007'de yaşandı. Öncüsü de biz olduk. Sevgili Levent Tüzemen'le karşılıklı yazıştık. Fenerbahçe, AliSami Yen'e şampiyon gitti, bırakın alkışlamayı,tarihe geçen 'Sulu maç' yaşandı. Dolayısıyla ilişkilerde, 'Karşılıklılık' esas ise böyle bir olay yaşanmaz. O zamanki Galatasaray yönetimi sayesinde tren kaçtı. Bana kalsa 'alkışlardım.' Çünkü futbolcular,saygıyı hak ediyor. Meslektaşların birbirine bu onuru yaşatması gerek.
BÜLENT TİMURLENK
Yan yana maç bile izleyemiyoruz ki! Alkış kültürü bizde yerleşmiş değil. İspanya'da, İngiltere'de bunun örnekleri var. Yapan olduğu gibi yapmayan da var. Fenerbahçe'nin de yapacağını düşünmüyorum. Ancak buradan da Fenerbahçe'ye bir eleştiri çıkmaz. Bizim futbol iklimimizde derbileri başkanlarbile yan yana izleyemezken şimdibu alkışı beklemek biraz fazla naiflikolur. Fenerbahçe de iyi mücadele etti, daha iyisini Galatasaray yaptı. Pazar günü sezon biterken iyi futbol izleyelim yeter.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Tarihe geçerler Bütün sporlarda en önemli şey; bana göre Fair-Play ruhudur. Avrupa liglerini devamlı ve yakından takip eden birisi olarak gördüğüm şu ki, önemli liglerde hangi takım daha maçlar bitmeden şampiyon olmuşsa bir sonraki karşılaşmasında onunla oynayan takım rakibini sahaya çıkarken alkışlıyor. Fenerbahçelifutbolcular bunu yaparlarsa banagöre güzel ve tarihe geçecek birolay yaşanır. Olması kayıpdeğil, güzellik ve kazançtır. Bekleyip görelim.
ALİ GÜLTİKEN
Kendine saygıdır Rekabet elbette önemli ama bizim ülkemizde bu süreç biraz sert geçiyor. Ama her şeyin bir sonu var. Süreçle ilgili tartışmalar devam etse de ben alkışın da saha içinde olabileceğini düşünüyorum. Bu bir şekilde rakibin başarısını alkışlamak kadarkendi ortaya koyduğu emeği de alkışlamakdemektir. Çünkü rekabetin diğer tarafı olarak bu seviyede bir yarışın oluşmasına katkı verilmiştir. F.Bahçe de G.Saray kadar alkışı hak ediyor.